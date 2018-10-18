臉書創辦人董座不保 祖克柏遭主要投資者逼宮下台

週三 (17) 多家持有臉書股權的公共基金 (紐約養老基金等) 支持「祖克柏退出臉書董事會」的提案，指責臉書創辦人、董事長兼執行長祖克柏無能，錯誤地處理數起備受市場注目的醜聞事件，然而，這項提案的象徵意義大過實質意義。

來自伊利諾伊州、羅德島州和賓夕法尼亞州的多名財務主管，以及紐約市審計長 Scott Stringer 共同提交這項提案。他們加入了 Trillium 資產管理公司 (Trillium Asset Management)，該公司擁有約 7.3 萬股臉書股票。

該提案將於 2019 年 5 月在公司年度股東大會上進行投票表決，並要求臉書董事會將董事長的角色定位為獨立職位。然而，這項提案的象徵意義大過實質意義，因為祖克柏手中握有大部分的投票權，手中的每股投票數都是普通股東的 10 倍，佔臉書投票權的 59.9%。

祖克柏手中握有大部分的投票權。(圖：AFP)

Stringer 提到：「一個獨立的董事會主席對於推動 Facebook 擺脫這種混亂局面，以及重新建立與美國人和投資者的信任至關重要。」並解釋，臉書在美國社會和經濟中發揮著巨大的作用，理應承擔著透明的社會與財務責任，這就是為什麼他們要求公司董事會具獨立性並承擔問責責任。

該提案內中提到，缺乏獨立董事長和獨立的監督委員會導致臉書危機處理決策錯誤，包括俄羅斯 2016 年干預美國總統選舉和史上最大規模的劍橋分析個資外洩醜聞。

截稿前，臉書沒有立即回應評論。