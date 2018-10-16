美國選舉將至 臉書明令禁止誤導投票的相關發文

臉書 (FB-US) 的網路安全政策主管 Nathaniel Gleicher 向媒體透露，公司將禁止投票相關的虛假資訊，並且在下個月的美國期中選舉前對投票網站進行事實核查，以減少不肖人士對選民的操縱。

臉書作為全球最大的線上社群網路，每天約有 15 億用戶，表示將禁止所有虛假或誤導性發文，以免再次受到指控。先前，臉書因對假新聞報導和虛假宣傳活動的寬鬆態度而受到抨擊，有些人認為在臉書上的假消息造成川普贏得 2016 年總統大選。

這項新的政策是在參議員 Ron Wyden 要求臉書運營長 Sheryl Sandberg 提出如何反擊並壓制誤導選票相關發文方法的 6 周後提出。

投票相關消息成為臉書明令禁止的少數幾個領域之一，該公司將這樣的政策稱為「社區標準」。臉書動態消息產品經理 Tessa Lyons 表示：「我們認為，如果不違反這些社區標準，即使它們是假的，我們也不應該將那些發文刪除。」。

臉書表示，根據新的政策，可能被誇大或誤導投票人的錯誤投票網站連結將被提交給事實審查員。如果標記為「虛假」，相關發文並不會被刪除，但在動態上出現的次數將會大幅減少。

批評人士表示，這個措施使臉書更容易被用來影響選舉。川普的國家安全小組的負責人在 8 月初曾表示，俄羅斯和其他外國政黨已經在進行干預即將舉行的美國大選的活動。

幾天前，臉書曾表示發現了一個誤導民眾並具有政治影響力的動態，並可能造成選民分歧，因此從 Facebook 和 Instagram 上刪除了 32 個頁面和帳戶。有國會議員表示，相關事件俄羅斯牽涉在內。