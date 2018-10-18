美股盤中─小幅上揚 震盪走勢持續 道瓊一度大跌319點

美國股市週三中場小幅上揚，盤中走勢震盪，道瓊一度大跌逾 300 點。自財報季開始，走勢便持續震盪。營建股疲弱，亦加速了股市的跌勢。

台北時間 00:25

道瓊工業平均指數上漲 6.65 點或 0.03% 至 25805.07。

Nasdaq 指數上漲 3.67 點或 0.04% 至 7649.16。

S&P 500 指數上漲 4.11 點或 0.16% 至 2814.03。

分析師說，股市震盪，試著找尋底部。這種情況將會持續，直到財報確認明年展望。觸底是一件過程，而非事件，通常需時幾天，甚至幾週。

IBM 公布財報錯綜。獲利高於預期，但營收却低於預期。該財報讓其股價大跌逾 7%。

Netflix 公布第三季獲利高於預期。在美國與海外，訂戶成長較預期強勁。Netflix 股價上漲逾 6%

整體而言，財報季有個好的開始，S&P 500 企業中，88.5% 公布獲利高於預期。

在強勁盈餘支撑下，週二，主要指數創下 3 月以來最佳單日漲幅，道瓊大漲逾 500 點。週二的漲勢助使華爾街收復部價上週的大幅跌幅。上週，道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%，Nasdaq 下跌 3.7%。

經濟數據方面，美國公布 9 月新屋開工下降 5.3%。

分析師說，過去四個月，獨棟式新屋開工有所減緩。物價通貨膨脹加上抵押貸款利率上升，多頭因而離去。

上週，美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，引發投資人擔憂經濟可能減緩。

台北時間凌晨 02:00 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公布 9 月會議記錄。