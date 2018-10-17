10月17日，山東西王籃球俱樂部2018-2019賽季CBA聯賽新聞發布會暨男女籃媒體見面會在總部西王集團舉行，至此，西王集團全面接手山東籃球俱樂部，涉足體育產業。西王集團總裁、山東西王籃球俱樂部董事長王棣在見面會上表示，西王集團將把籃球體育產業與西王的大健康產業相結合運營，同時還將建設籃球學校、籃球訓練基地，做強籃球體育產業。

西王集團主導產業為包含玉米深加工、運動營養保健品在內的大健康產業及特鋼，旗下擁有3家上市公司西王食品(000639-CN)、西王特鋼(01266-HK)、西王置業(02088-HK)。西王集團董事長王勇在見面會上表示，西王集團一年的廣告投入超過5億元，未來西王集團將減少廣告投入，加大對籃球運動產業的投入。

作為西王集團大健康產業的運營主體，西王食品產品涉及西王玉米胚芽油、葵花籽油、菜籽油、亞麻籽油、花生油等多個健康油種。作為“中國玉米油城”、“中國玉米油第一品牌”，西王食品依托西王集團玉米深加工全產業鏈優勢，建立了從原料到產品全程質量監控生產模式，確保為社會公眾提供“綠色、營養、安全、健康”的健康食用油。企業產品線上、線下銷售相結合，形成了覆蓋全國的營銷網絡體系。2016年，西王食品成功並購北美地區知名運動營養保健品公司——加拿大Kerr公司，正式進軍大健康產業；2017年，西王食品推出了國內首個“健字號”西王玉米胚芽油，實現了由普通食用油向功能性保健油的轉型。王勇在見面會上表示，“西王集團下一步的重點就是要做大做強大健康產業。”

來源：證券時報網作者：崔曉麗