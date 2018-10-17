遠百旗下板橋大遠百週年慶預購夯 檔期業績目標上看25億元

迎戰周年慶旺季，遠百 (2903) 旗下板橋大遠百週年慶將於 25 日開打，板橋大遠百表示，目前在化妝品、電器、男女裝等預購銷售上，業績已較去年成長 1-2 成，看好今年週年慶業績有望成長 8%，檔期業績目標上看 25 億元，有望推升全年營業額挑戰 100 億元新高紀錄。板橋大遠百指出，看好精品在新板特區持續發燒，下半年積極改裝引進新櫃，全館九成為新北獨家品牌，備貨超過 2 萬件以上商品，鎖定年輕及輕熟族群，補齊商品豐富度，包含服裝、皮件、飾品及香水類，達集客效益，預估週年慶精品業績將成長 10%。



而在美妝保養品部分，板橋大遠百則提到，今年包含 SK-II、LANCOME、ESTEE LAUDER、SHISEIDO 等保養品，組數備貨量都較去年增加 20%，看好週年慶購買熱潮，預估化妝品業績有望成長 12%。