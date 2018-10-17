鴻海尾盤賣單摜壓 股價失守70元創近七年新低 減資26日恢復交易

鴻海 (2317) 因現金減資 2 成明 (18) 日起將停牌，預計 26 日恢復交易。由於明日將是鴻海董事長郭台銘生日，原先市場預估鴻海將力守 70 元關卡，今 (17) 日早盤股價一度紅盤開出，盤中都力守 70 元關卡，不過最後一筆交易單卻出現 30942 張賣單，一口氣將股價由 70.1 元摜至 68.1 元，失守 70 元關卡；股價創 2011 年 10 月初以來七年新低價，成交量爆出 85826 張。鴻海今年首度辦理現金減資，減資金額 346.57 億元，減資比率 20%，每股退還股東 2 元現金，減資後股本降至 1386.29 億元，減資後每股淨值自 68.58 元提升至 83.23 元。



儘管鴻海 9 月及第三季營收交出漂亮成績，不過外資從 10 月以來賣超鴻海不手軟，賣超張數逾 11 萬張，儘管 iPhone XR 即將開賣，可望挹注鴻海營收，外資也預期鴻海第四季營收仍可維持高檔水準，不過外資擔心包含轉投資子公司 FII 等股價表現不佳，影響業外獲利挹注，加上毛利率也具不確定因素，使得近期外資頻頻出脫鴻海持股，造成鴻海今日股價跌破 70 元關卡，創下近七年新低。