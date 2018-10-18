〈智慧城市大商機〉帶動產業投資 聚焦三大主軸

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？

智慧城市的建設發展，如同市場火車頭一樣，帶動許多產業的創新及升級，包括智慧政府、城市治理、醫療、交通、能源、安全、建築、教育等各種不同層面，扮演了促進經濟發展的推手，因此被外界認為是繼智慧型手機之後，最大的成長商機。

每年從全球三大科技展會，包括美國 CES 消費性電子展、德國 CeBIT 資訊及通訊科技博覽會、台北國際電腦展覽會，各大廠商展出的最新產品與技術，可以嗅出創新科技趨勢的風向球。2006 年 CeBIT 展，PC 仍是主流 3C 產品，諾基亞、華碩、技嘉等廠商，在展覽中佔重要地位。經過 10 年，電腦式微，數位變革翻轉了產業面貌，2016 年 CeBIT 展以數位經濟為主軸，展覽主題包括物聯網、工業 4.0、巨量資料及雲端、行動裝置、通訊及網路、商業資訊安全等。

再來看今 (2018) 年 CES 展覽，過去只占一角落的智慧城市展區，隨著人工智慧、物聯網、大數據、5G 通訊等創新技術趨於成熟，今年首度獨立為一區，同時 Eureka Park 新創展區主題也設定為「未來的智慧城市」，總計超過 800 個新創團隊參加。智慧城市無疑是未來發展趨勢，有賴於破壞式創新科技的發展與進步，許多產業也因此面臨轉型升級的挑戰，必須不斷透過創新的技術與商業模式，站在世界舞臺的中心。當然，投資人亦可藉此發掘新的投資商機。

全球在智慧城市項目的支出逐年增加，龐大商機可期，更成為眾多廠商的兵家必爭之地。中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，根據 Grand View Research 的報告，2014 年智慧城市市值不到 0.5 兆美元，預估到 2025 年，上看 2.5 兆美元，以近 20％的年複合成長率發展。若以 2017 年整體智慧城市建設分佈來看，有七成以上的投資將集中在交通、基建與能源等項目。

智慧城市建設相關產業是指透過新科技，例如：智慧聯網、雲端運算、大數據、移動互聯網、智慧型終端等，應用到城市中的電力、水力、交通、建築物和油氣管道、工廠、辦公室及居家生活等生產製造或生活系統的相關產業。

劉哲維建議，掌握智慧城市投資契機可以聚焦三大主軸，一是智慧基建，涵蓋大眾運輸、工業及公用事業等智慧交通與智慧資源；二是智慧聯網，包括電信服務及設備、雲端平臺軟硬體、數據處理及外包服務、聯網感測器服務及設備等智慧醫療及智慧永續環境之範疇；三是智慧安控，包括網路安全、監控安全等智慧保全。

智慧基建方面，科技加持將帶動基礎建設升級，根據美銀美林報告預估 2021 年資訊及通訊科技（ICT）基建市場規模將逼近 9000 億美元，年均成長率 17% 以上；美洲雖然是智慧基建的最大市場，占比超過 40%，不過亞洲卻是成長最快速的地區，年均成長率近 20% 領先美歐。劉哲維舉例，全球高速公路與機場等基礎建設營運商 Atlania，管理義大利、巴西、智利、印度和波蘭逾 5,000 公里的收費高速公路，擁有監視系統監控車速、機場自動化等服務，像這類的基礎建設廠商是智慧城市建設不可或缺的重要服務。

智慧聯網部分，智慧化發展的要件之一就是物聯網（IoT）應用，劉哲維說，根據研調機構顧能（Gartner）統計，IoT 市場商機將從 2015 年的 586 億美元成長到 2020 年的 2305 億美元，其中以智慧製造、能源、商務、交通、醫療等五大領域的商機最為可觀。AI、IoT 等技術迎來龐大商機，雲端服務的需求也不可同日而語，為推升企業營收的強力引擎。觀察全球前幾大雲端企業第二季營收狀況，包括亞馬遜（Amazon）、谷歌的母公司 Alphabet、微軟（Microsoft）等，在雲端事業的營收與成長幅度，都交出了漂亮成績。另從長期來看，雲端服務可協助客戶進行成本控管，例如亞馬遜旗下雲端服務公司 AWS，提供企業雲端儲存及資料管理等服務，並成為亞馬遜近年來的事業亮點。

智慧安控方面，智慧城市需要即時、有效益的安全防護來完整城市資源與公共建設的機密性，讓資訊安全的產值大幅成長。所以，萬物聯網時代，資安需求大爆發，從大國以至小企業，開始將網際安全需求列為優先項目。美銀美林統計，全球因網路犯罪，估計一年將損失 4450~6080 億美元，占全球 GDP 約 0.8%，相當於台灣一年的 GDP。調研機構 Technavio 預測，到 2021 年，全球物聯網安全監控預期支出將超過 30 億美元，年均成長率達 28%。