〈區塊鏈大應用〉媒體區塊鏈新創Civil取消ICO 將提供代幣全額退款

加密貨幣新創公司 Civil 是一家希望利用區塊鏈技術來重塑並解決新聞業不良信譽的新創公司，然而，該公司宣布取消近期所所發布的 ICO，一切似乎回到了起點。

Civil 成立於去年，其目標是希望利用區塊鏈和加密貨幣經濟來重新定義新聞業，該公司執行長曾表示，希望為新聞業帶來全新的經濟模式，除去長久以來以廣告作為主要收入的模式。新平台建立在以太坊的代幣上，該公司期望這將有助於資助有價值的獨立新聞，恢復新聞界的信譽和中立。

為了資助 Civil 的發展，該公司因此開始進行 ICO，以籌集 800 萬至 2400 萬美元的資金。

上週，Civil 創始人 Matthew Iles 表示:「這與我們當初開始時的設想不同。」Civil 目前從 681 名投資者籌集了 130 萬美元，而其中 110 萬美元來自 ConsenSys，是該公司的種子投資者。週二 (16 日)，Civil 則表示取消了代幣銷售，並將向已經購買代幣的人進行全額退款。

「Civil 不會去任何地方。我們仍將留在這裡，」Iles 在 Civil 的網站上寫道。 Iles 表示，目前的狀況來說，購買代幣的人將能夠選擇轉向新的代幣，或是要求退款，或在 10 月 29 日獲得公司的自動退款。

NiemanLab 對 Civil 的代幣銷售進行了分析表示，有些人發現很難買入 Civil，儘管該公司開始讓人們用現金購買代幣並提供更多的客戶支持。

「CVL 代幣的銷售沒有成功。但是一項新的、更簡單的代幣銷售正在進行中。我們很快就會分享這方面的資訊。」Iles 表示:「我們還在努力開發一個新的代幣銷售流程，與上一個流程完全不同，我們希望會更加容易。」