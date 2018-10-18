2019年十大策略科技趨勢 Gartner：多趨勢組合將帶動突破創新

國際研究暨顧問機構 Gartner 近日在美國佛羅里達州奧蘭多市舉行的 Gartner Symposium/ITxpo 中，提出 2019 年企業組織必須了解的 10 大策略性科技趨勢，期望能透過合併多種趨勢的組合式效果，為企業組織創造新商機並帶動突破式創新。

根據 Gartner 定義，策略性科技趨勢指的是正處於崛起狀態，且未來可能帶來顛覆性影響與更多應用的趨勢，並且同時具有快速成長、變動性高且將在未來 5 年內達到引爆點的特性。

Gartner 副總裁暨分析師 David Cearley 認為，隨著自動化物件數量大增，許多裝置已可獨立運作，不再需要人類參與其中，且透過增強分析技術，從資料準備到洞察結果流程皆可自動化，將促成公民資料科學家數量的快速提升，讓企業組織未來能夠以此解決資料科學家短缺及雇用成本高等問題。

針對商業流程效率，他也表示，數位分身的應用能幫助企業組織蒐集正確的資料，並藉由先進分析技術，對商業目標做出有效回應，為企業創造更具彈性且靈活的流程，提供給顧客所期望的價值。

David Cearley 指出，2019 年智慧數位網格 (Intelligent Digital Mesh) 將持續擔任推動創新過程的主要推手，在智慧、數位、網格這三個主題之下的所有趨勢融合，像是自動化物件和增強分析形式的人工智慧 (AI)，搭配物聯網、邊緣運算、數位分身使用，正持續創造出高度整合的智慧空間。

David Cearley 分析，不論是對公司、消費者還是公民來說，科技逐漸成為社會生活中不可或缺的一部分，而在這樣的趨勢下，智慧空間的市場正邁入加速期。他表示，Gartner 十大策略性科技趨勢的特色，正是希望為企業組織帶來更多突破式創新的發想，以緊密跟隨市場脈絡。