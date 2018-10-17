【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股財報激勵強漲 台股反彈遇壓萬點得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

11 月台指期週三上漲 57 點至 9965 點。價差方面，台指期為逆價差 - 14.14 點，電子期逆價差 - 1.1 點，金融期為逆價差 - 2.26 點。現貨部分，三大法人賣超 68.64 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1385 口至 7811 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 4590 口至 31951 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3956 口至 1773 口。

週二美國股市受財報利多激勵，四大指數全數上漲 2% 以上，其中科技股為主的 Nasdaq 與費半指數漲幅分別高達 2.89% 與 3.31%，激勵週三日韓股市都以跳空開高表態，帶動台股多檔權值股紅盤開出，台積電早盤也填補 10 月 11 日的空方缺口，然而上方套牢賣壓沉重，追價買盤力道後繼無力，大約九點半後鴻海、大立光以及台塑四寶等權值股就陸續出現賣壓拉回，加上陸港股開高走低，十一點過後獨強的台積電也從盤中高點收斂漲幅，指數加速拉回使萬點關卡得而復失，終場加權指數下跌 1.96 點或 0.02%，收在 9979.14 點，成交量能 1144.94 億，較前一日增加 55.45 億。不過台股現貨收盤後陸股出現強彈，也讓 12 月份台指期最後十分鐘內急拉 68 點後翻紅。技術面觀察，週三日 K 開高走低留實體黑棒帶上影線，不過 KD 指標低檔醞釀黃金交叉，加上外資現貨賣超力道減少且加碼期貨多單，因此操作上不必過度偏空，後續仍須密切注意國際股匯動向及明日的台積電法說。

選擇權分析

從選擇權未平倉量觀察，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.81 升至 1，反應偏空的籌碼面有逐漸改善跡象。買權平均隱含波動率由 25.24% 降至 16.3%，賣權平均隱含波動率由 30.97% 降至 20.52%，買賣權皆降，VIX 指數連兩天下降至 21.04，整體選擇權籌碼面顯示恐慌情緒略為緩和，但仍未翻多。

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