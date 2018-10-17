【華冠投顧】開高走低! 一早就提醒在前

范振鴻 分析師

●盤勢分析

反彈進入第四天，早上提醒開高留意賣壓不是神預測，而是很明顯目前線圖告訴我們的狀況就是空方趨勢明顯，只要跳空開高，低檔搶反彈的，解套的都會想跑，很自然這邊容易有賣壓，而且短線結構就是反彈格局，所以這樣的判斷，看的出來的一定不只我一個，只是沒想到大盤會跌到翻黑而已。而從小時線觀察，早盤雖然突破短線整理區間，但是尾盤又殺回去，這邊要轉多一定都還要反覆打底，而且目前是日線、週線的空頭趨勢，小時線就算出現止跌結構，也還要等待日線結構翻多，因此接下來的行情還是要等待更多翻多的證據，才能提高作多的整體勝率。

●類股方面

今天依舊是電子股續彈，而金融跟非金電持續橫盤整理，要留意的金融非金電有旗型型態的現象，而昨天提醒 2330 台積電留意 238 反壓，今天開高就一路賣壓終場收黑 K，基本上台積電這邊也是在修正乖離，而昨天提醒過的 1784 訊聯、5317 凱美、2375 智寶、4947 昂寶 - KY 要見好就收，今天四檔全都開高走低，一度漲停的 3016 嘉晶也是一樣，說真的這個盤作空難度很高，但是作多更高，誠心提醒大家多看少作甚至不看不作，不作空的朋友等到大盤有出現翻多結構再開軟體就好。

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