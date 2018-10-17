【豐銀投顧】開始進入多方時間

◆盤勢分析

昨日我們才說，短線負乖離已大，將要反彈了。今天果然一早出現超過 100 點以上的大反彈，反彈的原因是因為今晨美股的大漲。美股大漲是因財報表現優異。但是，筆者根本不知道美國企業的財報會這麼好，筆者沒有認識華爾街的大亨、更不可能事先知道美股會大漲，筆者也不知道今天早上會大漲。那為何能事先知道可以做多了？其實，對的方法只要能用，就該一直用下去。一方面，筆者所研發的「神奇動能」已經縮到近期低點，另一方面筆者一再強調的 5 日線與月線的負乖離，已經來到 650 點以上！這種超大的負乖離，在短線上本來就容易形成反彈，筆者判斷行情，沒有什麼秘訣，如此而已。

那麼，為何今天會開高走低，把漲幅全部吞噬？一方面，今天為台指結算日，筆者認為外資極有可能在今天將指數壓低，以方便以較低的價位買進 11 月份多單，另一方面，陸股今天在 1 點過後就出現急殺的走勢，連帶的影響到亞股的走勢。從盤後的資料來看，外資雖然仍然持續賣超台股，不過從新台幣的走勢來看，連日外資的大賣，並沒有讓新台幣貶值，反而是慢慢的升值。如此一來即可得知外資並沒有將大量賣超台股的資金匯出，這一點對台股是有利的。另一方面，外資賣超台股，也不見得是看壞台股，更不是認定台灣的景氣變差。純粹是就國際的情勢所做的資金調控罷了。

行情經過了一千多點的大跌，震盪的幅度非常嚇人，短線才打幾天的底，或許沒辦法讓大盤直接反彈大漲。但至少我們可以知道的是，大盤已經落底，最低點 9740 至今已經三天沒再破了，代表此處或許會震盪打底，但不致於再破底。最差的狀況，到月底指數也還是會因為負乖離的修正而往上走，因此筆者在這邊也不建議大家在此看空，甚至應該開始佈局做多，祝大家操作愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師