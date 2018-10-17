〈財報〉連30季同店成長無法擋股價下滑 達美樂營收不如預期

達美樂比薩 Domino's Pizza (DPZ-US) 報告第 3 季度收益，高於預期。然而，營收和同店銷售額僅略低於預期，導致股價週二 (16 日) 早盤下挫。

達美樂股價下跌 4.87% 來到 259.63 美元。

達美樂股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

達美樂第 3 季財報顯示：

每股純益 EPS 每股 1.95 美元，高於分析師預測的 1.73 美元。

營收達 7.86 億美元，低於分析師預估的 7.9 億美元。

同店銷售成長為 6.3%，以連續 30 季成長，低於預測的 6.5% 成長。

執行長 Ritch Allison 提道，「美國門市在第 3 季度再次以極高的水平執行任務，在強勁的零售銷售增長和超越行業的加盟經營經濟推動下，我們的全球業務繼續保持強勁勢頭」。

達美樂競爭者為必勝客，母公司為 (YUM-US)，和約翰爸爸 Papa John's (PZZA-US)。

富國銀行 Wells Fargo 分析師 Jon Tower 將該股評為「市場表現」，他給予達美樂的目標價為 260 美元。他提到，「雖然仍然認為 DPZ 相對於全球快速服務同業而言應該得到溢價估值，但考慮到加盟單位增長帶來的長期全系統銷售增長，我們擔心當前水平的投資者風險回報」。

然而，Stephens 分析師 Will Slabaugh 將該股評為「優於大盤」，其目標價為 310 美元。他將公司的成功歸功於其 Mix and Match 菜單、其平台推動附加銷售的能力、以及 Pie of the Pie 會員忠誠度計劃。

國際同店銷售額超過預期的 3.2%，比去年增長 3.3%，連續第 99 個季度增長。財務長 Jeff Lawrence 表示，除了歐洲業務外，該公司在所有地區都實現了增長，但 Allison 也提到對俄羅斯市場的看好。

達美樂第 3 季度增加了 232 家新店面，其中包括 59 家美國店面和 173 家國際店面。該公司在美國有 2 家商店及國際 19 家門市關閉。到目前為止，該公司在 2018 年新增了 498 間門市。

由於成長，該公司在美國紐澤西州 Edison 市開設了一間供應鏈中心，預計至 2020 年左右再度開設 2 個供應鏈中心。