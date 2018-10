〈財報〉連30季同店成長無法擋股價下滑 達美樂營收不如預期

達美樂比薩 Domino's Pizza (DPZ-US) 報告第 3 季度收益,高於預期。然而,營收和同店銷售額僅略低於預期,導致股價週二 (16 日) 早盤下挫。

達美樂股價下跌 4.87% 來到 259.63 美元。

達美樂股價日線趨勢圖 / 圖:谷歌

達美樂第 3 季財報顯示:

每股純益 EPS 每股 1.95 美元,高於分析師預測的 1.73 美元。

營收達 7.86 億美元,低於分析師預估的 7.9 億美元。

同店銷售成長為 6.3%,以連續 30 季成長,低於預測的 6.5% 成長。

執行長 Ritch Allison 提道,「美國門市在第 3 季度再次以極高的水平執行任務,在強勁的零售銷售增長和超越行業的加盟經營經濟推動下,我們的全球業務繼續保持強勁勢頭」。

達美樂競爭者為必勝客,母公司為 (YUM-US),和約翰爸爸 Papa John's (PZZA-US)。

富國銀行 Wells Fargo 分析師 Jon Tower 將該股評為「市場表現」,他給予達美樂的目標價為 260 美元。他提到,「雖然仍然認為 DPZ 相對於全球快速服務同業而言應該得到溢價估值,但考慮到加盟單位增長帶來的長期全系統銷售增長,我們擔心當前水平的投資者風險回報」。

然而,Stephens 分析師 Will Slabaugh 將該股評為「優於大盤」,其目標價為 310 美元。他將公司的成功歸功於其 Mix and Match 菜單、其平台推動附加銷售的能力、以及 Pie of the Pie 會員忠誠度計劃。

國際同店銷售額超過預期的 3.2%,比去年增長 3.3%,連續第 99 個季度增長。財務長 Jeff Lawrence 表示,除了歐洲業務外,該公司在所有地區都實現了增長,但 Allison 也提到對俄羅斯市場的看好。

達美樂第 3 季度增加了 232 家新店面,其中包括 59 家美國店面和 173 家國際店面。該公司在美國有 2 家商店及國際 19 家門市關閉。到目前為止,該公司在 2018 年新增了 498 間門市。

由於成長,該公司在美國紐澤西州 Edison 市開設了一間供應鏈中心,預計至 2020 年左右再度開設 2 個供應鏈中心。