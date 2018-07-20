達美樂成長不如預期 但無地址外送發現新金礦

達美樂披薩 (DPZ-US) 週四 (19 日) 公布的財報未能達到分析師的預期，顯示業務成長緩慢，早盤交易中將股價壓低了 3% 左右。

該公司股價收盤下跌 2.44% 至 276.75 美元。自今年年初以來，股價已經上漲了約 50%。

達美樂股價日線趨勢圖

達美樂國際連鎖店的可比店面銷售額成長了 4%，但未能達到分析師 5.1% 的預期。執行長 Richard Allison 在上任後的第 1 次財報會議提到，國際業務的增長確實較以往的緩慢。

前任執行長 Patrick Doyle 在任內的 8 年內將達美樂的口味做出了改善，也簡化了訂購服務。這些改善也將達美樂財報數字把競爭同行必勝客 Pizza Hut (YUM-US) 和約翰老爹 Papa John's (PZZA-US) 比了下去。

第 2 季財報顯示：

每股純益 EPS 為 1.84 美元，超過分析師平均預期的 1.75 美元。

營收成長 24% 至 7.79 億美元，但未超過分析師預期的 7.84 億美元。

目前達美樂的國際業務完全由加盟店自己獨立經營，公司從其供應的配料和設備中獲得了相當大的收入。總體而言，第 2 季度的供應鏈收入成長了 13%。

達美樂美國門市的同店銷售額成長了 6.9%，低空掠過華爾街估計的 6.82%。包括公司店和加盟店，達美樂在美國擁有 5692 家店面，預計 10 年內希望再添加 2350 間。目前國際市場擁有 9430 家店面。

分析師稱，全國披薩連鎖店對美國餐館市場的主導地位受到餐館配送公司 GrubHub (GRUB-US)、UberEats、和 DoorDash 的崛起挑戰。

在近幾個月內，達美樂也開始外送披薩至大約 20 萬個沒有地址的地點，如公園及海灘等。Allison 對此也表示滿意。