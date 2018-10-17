〈財報〉Netflix Q3獲利、新訂戶超預期 盤後跳空勁揚 15% 

Netflix (NFLX-US) 於美東時間週二 (16 日) 盤後公布最新財報，第三季一掃上季陰霾，每股純益、營收、新增訂戶皆優於華爾街預期，盤後股價應聲跳漲 15%。

Netflix 最新財報優於華爾街預期，盤後股價應聲跳漲 15%。

Netflix 第三季財報表現優於華爾街預期：

經調整每股純益：0.89 美元 vs. 0.68 美元

營收：40 億美元 vs. 40 億美元

新增訂閱戶：696 萬

新增國內訂閱戶：109 萬，預期 67.38 萬

新增國際訂閱戶：587 萬，預期 446 萬

Netflix 第三季表現優於預期，經調整每股純益達 0.89 美元，營收為 40 億美元，根據 FactSet 數據顯示，美國國內、國際新訂戶分別為 109 萬與 587 萬人，隨著公司業務擴張，Netflix 正加速成長。第三季營收年增 36%，但受到匯率影響，國際營收下降 9000 萬美元。

展望未來，Netflix 預計第四季將增加 940 萬新訂戶，但卻警示，第四季每股純益預期僅達 0.23 美元，不到華爾街預測的一半。該公司表示，由於該公司必須在損益表中確認其投入授權和開發電影和電視節目的資金，尤其「原創內容」的資金需求龐大，導致第四季獲利遭到壓縮。

Netflix 原創影集《怪奇物語》發布會。(圖：AFP)

Netflix 表示將重新分類一些營收細項，反映如何產生更多原創內容的資金。Netflix 在給股東的一份報告中寫道，下個季度，我們希望將某些人員成本從「一般及行政開支」重新分類至「內容和行銷」項目，以及將「技術與開發」移至「其他營收成本」項目。

為增加現金流，8 月底，Netflix 亦對外宣稱正在 33 個國家測試 iTunes 付款方式，測試如何繞過 iTunes 支付用戶訂閱費用，擺脫蘋果 iTunes 平台拆帳費，以獲得更大的利潤。

摩根士丹利 (Morgan Stanley)、高盛 (Goldman Sachs) 和雷蒙德詹姆斯 (Raymond James) 分析師於財報報告公布前下調 Netflix 的價格目標，主因是考量到美元走強、升息，以及企業開支增加的影響。

Netflix 股價今年迄今已上漲 73.54%。市調公司 EMarketer 預計，截至今年年底，超過 60% 的美國人將使用 YouTube、Netflix、亞馬遜、Hulu 和 HBO 等串流媒體服務，年增 3%。