Lyft預計2019上半IPO估值150億美元 Uber的1200億

據知情人士透露，共享計程車軟體公司 Lyft 已選擇摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、瑞士信貸 (CS-US) 和 Jefferies 作為其首次公開發行 IPO 的承銷商，定於 2019 年上半年上市。

此前外電曾報導，高盛 Goldman Sachs (GS-US) 和摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 因希望幫競爭對手 Uber 優步上市，而決定不做 Lyft 生意後，Lyft 就與摩根大通進行談判以引領其首次公開募股。

週二早些時候，外媒再度指出，Uber 在首次公開募股中的價值可能達到 1200 億美元，預計在 2019 年上市。

目前 Lyft 的市值估在 150 億美元左右，而今年在 Series I 募資上籌了 6 億美元，以 151 億美元估值募的。

這兩間公司的個首次公開募股，被廣泛視為投資人對標誌性技術獨角獸，但缺乏獲利能力的容忍度試驗。儘管近年來他們在縮小損失方面取得了長足進步，但 Uber 優步和 Lyft 為了吸引駕駛員和進入新市場而受到了打擊。

Lyft 第 3 季虧損從去年同期的 -1.95 億美元成長到 -2.54 億美元。然而，營收從去年同期的 3 億美元成長到 5.63 億美元。

與 Uber 一樣，Lyft 提供的應用程式可讓乘客在智能手機上叫車。它成立於 2012 年，晚優步 3 年。