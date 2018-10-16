〈分析〉滾動熊市襲擊！大摩：美股拋售情況將變更糟

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的美國股市策略師 Mike Wilson 預測，美股拋售情況將變得更糟，成長股、可選擇消費品股和科技股的拋售尚未結束。



Wilson 在 7 月時，將美科技股評級持股觀望下修至售出，而在上週美股慘遭拋售中，科技股重挫 3.8%，Wilson 表示：「我們仍然認為，由於流動性降低和增長接近觸頂，全球風險資產陷入滾動熊市 (rolling bear market)。」



「滾動熊市」的主要概念為，資產不會突然全面性下挫，而是類似 2008 年的金融危機，輪流下跌，局部資產類別可能受到嚴重性打擊，但其他資產仍相對穩定。

上週由於投資者擔憂利率攀升速度將快於預期，觸發可能的全球經濟增長減緩，因此拋售較具風險資產。週一 (15 日)，美股仍未能從上週拋售中反彈，道瓊工業平均指數收盤下跌 89.44 點，標普 500 指數走跌 0.6%，納斯達克綜合指數下挫 0.9%。

過去 5 日，各大類股跌幅

Wilson 認為，利率走升為滾動熊市打擊美國資產的引爆點，而導致美債殖利率走升與流動性降低的原因，主要在於聯準會加速縮減資產負債表，與歐洲央行計畫逐步退出寬鬆計畫。流動性不佳的問題，可能在月底前不會有太大的改善，要等企業開始再度實施庫藏股回購。

另一方面，Wilson 從股票風險溢酬預測標普 500 指數走勢，美債殖利率為關鍵因素，他假設當 10 年期美債殖利率落在 3.0% 至 3.25% 之間，標普 500 指數盈餘殖利率與 10 年期美債殖利率之利差將達 300 個至 325 個基點時，標普 500 指數估落在 2580 點和 2900 點徘徊。

以股票風險溢酬預測標普 500 走勢

而下圖顯示，成長股、可選擇消費品股和科技股其實還有空間下跌，從去年 12 月以來，此三大類股跌幅相對較小。Wilson 預測，美國成長股和小型股可能將再下跌 10%。