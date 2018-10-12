道瓊兩天狂瀉逾1300點 富國銀行：市場拋售潮將持續至少一周

週四 (11 日) 道瓊斯平均指數走跌超過 500 點，短短兩天內狂瀉逾 1300 點。富國銀行 (Wells Fargo) 對此表示，市場拋售潮將持續至少一周，並點出推助市場擺脫困境的催化劑。

週四道瓊平均指數走低超過 500 點，短短兩天內累計損失逾 1300 點，在 S&P 500 指數下跌 1.56%，該指數自 5 月以來首次跌破 200 日移動平均線。那斯達克指數走跌 1.25%，進入盤整期。

道瓊平均指數近一年走勢圖。(圖：Investing)

週三 (10 日) 是道瓊和 S&P 500 指數自 2 月以來最糟糕的一天，富國銀行對此表示，整個市場的拋售潮將持續至少一週。

富國銀行高級分析師 Christopher Harvey 在一份報告中表示：「我們認為股市陣痛尚未結束。」

距離科技企業發布最新財報還要 1-2 週，Harvey 稱：「科技企業的最新財報是推動市場擺脫困境的下一個潛在催化劑。如果客戶能夠耐心並承受進一步賣壓的痛苦，我們認為之後會有更好的低風險或重整持股的狀態。也就是說，在未來幾天，我們確實會看到更多的市場拋售和賣家。」

富國銀行建議客戶增持具庫藏股計畫的股票，以及波動性較低的個股。但該公司也表示不相信投資者應繼續積極地降低風險或拋售風險性資產，因為風險規避資產的溢價已急劇上升。