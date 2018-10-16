暗諷Google？貝佐斯：亞馬遜將繼續支持美國國防部

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，儘管受到內部和外部的批評，亞馬遜仍將繼續與美國國防部做生意。

貝佐斯因與政府機構的商業交易而面臨亞馬遜內部員工的強烈抵制。目前該公司已與國防部以及多個執法機構合作，使用該公司的面部識別系統 Rekognition。亞馬遜員工和公民自由組織表示抗議，認為該軟體可能被用於侵犯人權。

「我們將繼續支持國防部，我認為我們應該這樣做，」面對內部的抗議，貝佐斯表示：「高階領導層的工作之一就是做出正確的決定，即使它不受歡迎。」

近幾個月來，隨著員工越來越積極參與政治活動，科技產業一直在與良心搏鬥。谷歌 (GOOGL-US) 員工對公司分析空中無人機圖像 (Project Maven) 的合約感到憤怒，導致該公司決定不續簽。據稱，匿名微軟 (MSFT-US) 員工最近也發布文章反對該公司競標價值 100 億美元的 JEDI 雲端運算合約。谷歌則以違反公司道德標準為由已經退出競標。

亞馬遜也在競購國防部 100 億美元的 JEDI 合約，與其他一些科技巨頭不同，該公司無意退出。週一 (15 日) 貝佐斯在舊金山舉行的會議上表示:「如果大型科技公司打算退出國防部，這個國家將陷入困境。」

貝佐斯強調，亞馬遜將繼續支持美國軍方，並認為這個必須要做的。有市場人士認為，亞馬遜是目前最可能拿下 JEDI 合約的公司。

貝佐斯補充說：「這是一個偉大的國家，它確實需要得到保護。」