〈美沙緊張〉川普揚言「嚴懲」 沙國官媒威脅：油價恐漲至200美元

根據《彭博社》報導，對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價漲至每桶 200 美元。

台北時間週一 (15 日) 下午 5 點 11 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.50 %，至每桶 80.83 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.25%，至每桶 71.52 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；在川普揚言「嚴懲」的消息傳出後，沙國股市一度暴跌 7%。

沙國官媒 Al-Arabiya News 主管 Turki Al Dakhil 撰文宣稱，若美國對沙國祭出制裁，「油價可能會達到每桶 200 美元，甚至更高，將嚴重衝擊全球經濟。」

萬達 (OANDA) 亞太交易部門主管 Stephen Innes 表示，若沙國拿原油作為報復手段，將掀起亞洲災難，使全球市場面臨極高不確定性。

美國對伊朗的第 2 波制裁，即將於 11 月初生效，布蘭特原油已來到每桶 80 美元之上；部分貿易商預測，油價恐在短時間內，升至每桶 100 美元。