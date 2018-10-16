能源盤後─沙國記者案促使油價動蕩 WTI布蘭特擴大價差應持續至明年

因涉嫌殺害一名持不同政見的沙國記者，美國和沙烏地阿拉伯之間的友好關係應出現越來越大的威脅，週一 (15 日) 油價收漲。

布蘭特原油期貨收高 0.42 美元，或 0.52% 至每桶 80.85 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.44 美元，或 0.62% 至每桶 71.78 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.14% 至每加侖 1.943 美元。

天然氣收高 0.081 美元，或 2.56% 至每一千立方英尺 3.242 美元。

沙國記者一案

最近市場數據使油價出現負面導向，包括美國原油供應增加，以及石油輸出國組織 OPEC 和國際能源機構 IEA 對需求增長的下調。然而，美國和沙國之間日益緊張的局面正在為市場提供一些支撐，因為這是全球供應的另一個風險。

美國總統川普表示，如果調查發現沙國政府為 Khashoggi 先生一案的幕後操手，美國將對利雅 (沙國首都) 實施「嚴厲懲罰」。Khashoggi 於 10 月 2 日進入沙國駐伊斯坦布爾 (土耳其) 領事館後失踪。

土耳其官員表示，他們有錄音和錄像，據稱可證明 Khashoggi 先生在領事館內被殺。

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 大宗商品主管 Jeffrey Currie 重申他的建議，增加對原油的配置，以「在美國及中東緊張局勢升級的推動下，對抗增加的地緣政治風險」，截至本週末，此事已經「擴大到包括沙烏地阿拉伯」。

WTI - 布蘭特價差

展望未來，高盛預計明年夏季隨著新的二疊紀生產線上線，價格將連續下降至 70 美元 / 桶，並預計布蘭特 WTI 原油價差將繼續保持較寬的水準，直到這些新產能上線前。

高盛認為，隨著二疊紀的運輸約束得到緩解後，預計 2019 年下半年 WTI - 布蘭特價差將正常化至 5.5 美元 / 桶。