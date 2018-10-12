油價上看每桶100美元 IEA：昂貴能源回歸 威脅經濟

2018 年以來，油價累計漲逾 25%，部分分析師預估，年底前上看每桶 100 美元；國際能源署 (IEA) 今(12)日發布月報，稱「昂貴能源已回歸，恐對經濟成長構成威脅。」

台北時間週五下午 4 點 55 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.71%，至每桶 80.83 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.90%，至每桶 71.61 美元。

布蘭特原油期貨價格上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

在能源價格上漲的情況下，IEA 將 2018、2019 年的全球石油需求成長，分別下修 10 萬桶，至每日 130 萬桶與每日 140 萬桶。

週二，國際貨幣基金 (IMF) 將 2018、2019 年的全球經濟成長率預估值，下修 0.2 個百分點，至 3.7%，並對未來數個月，原油需求可能下滑一事，表達擔憂。

IEA 月報指出，近期原油產量增加，是「犧牲剩餘產能」所換取的，藉由剩餘產能生產的原油，在全球需求的占比，已升至 2%。

IEA 月報強調，「這種壓力會伴隨我們一段時間，即使對全球經濟有潛在負面影響，油價仍可能進一步走高。」

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

摩根大通分析師於報告中寫道，伊朗的原油庫存，正快速減少，沙烏地阿拉伯維持市場平衡的承諾，將在 1 個月內面臨檢視。