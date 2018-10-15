沙國將動用「石油武器」？市場憂心加劇 油價週一強升

原油期貨亞洲市場週一 (15 日) 大幅上漲，主因是著名沙烏地阿拉伯記者的失蹤一事，已引發地緣政治緊張局勢，並帶來對原油供應的擔憂，不過長期需求的前景預計仍會拖累價格。

台北時間上午 9:24，布蘭特原油上漲 98 美分或 1.22%，至每桶 81.41 美元，這是自 10 月 9 日以來的最大單日漲幅。美國原油期貨則是在上週三及週四大跌後，於週五反彈，目前上漲 1.12%，至每桶 72.15 美元。

國泰君安期貨原油研究部負責人 Wang Xiao 表示，這次市場反映說明了對中東地緣政治緊張局勢的擔憂，此前美國和沙國均對失蹤記者一事發表評論，導致價格大幅上揚。

《華盛頓郵報》記者 Jamal Khashoggi 於 10 月 2 日前往沙烏地駐土耳其使館辦手續，隨後卻失蹤，土耳其當局懷疑這名記者可能已被沙國殺害。美國總統川普警告，若是如此，沙國將遭到「嚴厲懲罰」。

沙國股市因此遭到重擊，週日一度下挫 7%，隨後收復部分跌幅，收盤跌約 3.5%。

沙國強硬表態反擊

不過沙國也發表聲明，除了否認與此有關之外，更強調，一旦遭受制裁必將採取大動作回應，將使油價飆升至天價。

沙國表示，無論是利用政治壓力還是重複誣告，沙國拒絕任何威脅。如果他國採取行動，例如經濟制裁，沙國會採取更大的行動報復。

沙國在 1973 年帶領阿拉伯聯盟與以色列作戰時，曾發動石油禁運，此後即強調石油資源在政治之上，在任何情況都將保持供應穩定。自此，沙國未再發動「石油武器」，美國、日本及德國等國，則是開啟戰略石油儲備，以避免重大事件發生。

近期沙國與加拿大的外交爭執中，沙國能源部長 Khalid Al-Falih 強調，不將石油與政治混為一談，是沙國堅定而長期的政策。

「石油武器」將重現江湖？

不過沙國的態度強硬，國有媒體 Al-Arabiya News 主管 Turki Al Dakhil 在其網站上發文表示，一旦美國對沙烏地阿拉伯實施制裁，那麼人們將面臨一場令世界震驚的經濟災難。他認為，如果 80 美元的油價就讓川普震怒，那麼沙國就可能會讓油價飆漲到 100-200 美元。

Al Dakhil 指出，沙國可能的行動，包括轉向俄羅斯或中國購買武器、讓俄羅斯在沙國建立軍事基地，造成美國國防供應商遭受嚴重衝擊等，最終的後果可能是全球的經濟災難。