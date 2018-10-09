伊朗原油出口減、油價漲 俄羅斯批川普「推特發文讓市場混亂」

美國對伊朗的下一波制裁，將於 11 月初生效，近期伊朗原油出口明顯減少，導致油價走揚；俄羅斯能源部長 Alexander Novak 今 (9) 日直言，美國總統川普的推特發文，引發全球市場混亂。

台北時間週二晚間 6 點 18 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.91%，至每桶 84.67 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.62%，至每桶 74.75 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

湯森路透 Refinitiv Eikon 數據顯示，最近 1 週，伊朗原油出口量平均為每日 110 萬桶；但消息人士稱，10 月份實際出口量，低於每日 100 萬桶，遠不及 9 月的每日 160 萬桶。

摩根大通分析師於報告中指出，伊朗的原油庫存，正快速減少，沙烏地阿拉伯維持市場平衡的承諾，將在 1 個月內面臨檢視。

根據路透社報導，Alexander Novak 週二接受媒體採訪時表示，美國領導人在推特上的發文，導致市場混亂，「市場不了解該如何採取行動，以及未來會發生什麼事。」

川普曾多次於推特發文，重批石油輸出國組織 (OPEC) 壟斷油價，並要求降價；10 月初，他再度對沙烏地阿拉伯施壓，稱若無美國支持，沙國國王沙爾曼 (King Salman) 的掌權時間，恐難超過 2 週。