沙國記者失蹤案延燒 小摩、福特取消出席沙國投資大會

1015 沙國沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 日前離奇失蹤並傳已遭殺害，此事件已延燒成外交問題，美國表態將嚴懲沙國，而沙國否認與失蹤案相關，表示將對任何制裁採取反擊。國際對沙國的投資亦出現遲疑，摩根大通和福特的執行長決定取消出席沙國投資人大會。

卡舒吉為《華盛頓郵報》的專欄作家，10 月 2 日於沙國駐土耳其領事館失蹤，土耳其當局斷定該記者遭沙國派來人士謀殺，沙國則否認此控訴。美國總統川普則表態，若沙國確實涉嫌殺害卡舒吉，美國絕對會嚴懲沙國。

沙國股市指數 Tadawul All Share Index 因此走跌，14 日一度暴跌約 7%，收盤下跌 3.51% 至 7266.59 點。

Tadawul All Share Index 過去一個月走勢

「未來投資倡議高峰會」(Future Investment Initiative) 將於 10 月 23 日至 25 日在利雅德召開，旨在強調沙國為全球經濟活動重要的一環。因卡舒吉失蹤一案，許多知名外媒選擇不出席此高峰會，包含 CNBC、彭博社、金融時報、紐約時報與 CNN。

美國汽車製造商福特 (F-US) 的執行長 Bill Ford 與摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 於週日 (14 日) 分別宣布，取消出席沙國投資人大會的計畫，兩間公司並未詳細說明決定不參加的理由，且未評論卡舒吉失蹤案是否為主要擔憂因素。

Uber 的執行長 Dara Khosrowshahi、維康集團公司 (VIA-US) 執行長 Bob Bakish 與 AOL 共同創辦人億萬富翁 Steve Case 亦表態不出席。

摩根大通選擇不出席的決定，對其他美國企業造成壓力，如高盛、美銀美林和 Mastercard 可能將重新考慮是否出席，花旗銀行和瑞士信貸則拒絕回應出席計畫。

媒體和科技公司高層的缺席，可能會對這場為期三天的活動帶來陰影，沙國王儲穆罕默德 (Mohammad Bin Salman Al Saud) 欲透過此投資者會亦展現沙國改革的視野。

另一方面，國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 和美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週末表示，仍將出席該大會。