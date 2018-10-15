如美對沙國施壓 油價將漲至200美元？

由於國際社會對失踪的記者 Jamal Khashoggi 案件施加壓力，沙烏地阿拉伯週日表示，會反擊任何因此案件而對利雅得 (沙國首都) 實施制裁的國家，包括美國在內。

據了解，Khashoggi 為美國《華盛頓郵報》的專欄作家，有批判沙國皇室的記錄。為了獲得允許他與土耳其未婚妻結婚的文件，於 10 月 2 日進入土耳其伊斯坦堡的沙國領事館後便失踪。

他的失踪引起了國際社會的譴責，並引發了美國總統川普週六 (13 日) 嚴厲申明，即如果發現沙國為幕後推手，將會遭到「嚴厲懲罰」。英國、法國、和德國週日也表示，他們要求此事件進行「可信的調查」。

週日 (14 日) 發表在沙國官方新聞社，一位「官員」的聲明中，該王國拒絕任何經濟制裁或政治壓力的威脅，並表示將「採取更大的行動作出回應」。

同時，週日晚些時候發表的言詞強硬專欄文章中，沙國國營新聞頻道總經理 Turki Aldakhil 警告稱，如果美國對利雅得實施制裁，「它將刺殺自己的經濟」，使油價漲幅高達每桶 200 美元，使利雅得允許在塔布克市 (Tabuk) 建立俄羅斯的軍事基地，並將中東趕入伊朗的懷抱。

Aldakhil 寫道，利雅得有多達 30 種情境可作為反擊的選擇。