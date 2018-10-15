別管華爾街暴跌 想知道美國經濟現況 看看外食比率吧

上週華爾街的大屠殺確實讓投資人感到不安，但在日常經濟中，美好時光並未結束。

在升至歷史新高後沒多久，上週美股大跌，引發人們對長達 9 年多的經濟擴張能持續多久的疑問。聯準會 (Fed) 正在提高利率，無論它何時升息，經濟總是會放緩。

然而，經濟並不會說放緩就放緩，利率水準仍然很低，離足以開始阻礙經濟成長之前還有一段時間。

（圖: 美國商務部）

更重要的是，經濟有充足的動力。工資上漲、就業機會創歷史新高，失業率最近降至 48 年的低點 3.7%。美國人對經濟的信心 20 年來最強，因為有足夠的錢可以花用。

如何判斷美國人對經濟的信心呢？看看他們在餐館上的支出吧。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Jennifer Lee 指出，「這些是渴求而非需求。」

換句話說，當經濟狀況良好時，人們的外食比率會更高，而且他們並不擔心失去工作。當經濟景氣不佳時，他們通常在家吃飯，量入為出。

按照這個標準來說，目前經濟表現非常良好。

餐廳和酒吧的消費量從早春開始飆升，年增率達到 25 年來最高。在 2017 年 8 月至 2018 年 8 月的 12 個月內，在住家以外購買食品和飲料的銷售額成長了 10.1%。

餐廳銷售額統計將於週一 (15 日) 隨同 9 月零售銷售報告公布。經濟學家預計，在上次未見明顯成長後，最新的整體零售額將成長接近 1%。

鑑於近期連月大幅上揚，9 月餐廳消費逐漸減少並不讓人感到震驚。但趨勢很明顯：一路向上。

零售銷售是本週經濟數據的重點，但除此之外其他經濟報告也可能證實：即使華爾街失去升勢動能，經濟仍然堅挺。這些數據包括就業機會、工業生產和庫存水平。

即使出現股票暴跌，也只是經濟大步前進中的小插曲。畢竟，道瓊工業平均指數在 10 月初創下歷史新高。如果要影響日常經濟步調，股市得要跌得更多才有用。

Jennifer Lee 說，「經濟體質一點也沒有發生變化。」