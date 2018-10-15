國際對沙國記者事件施壓快速增加 這對全球來說恐不是好事？

沙烏地阿拉伯否認與知名記者 Jamal Khashoggi 的失蹤有關，並誓言反擊任何國際報復。這個最新的中東危機升級的可能性越來越大，正準備衝擊全球經濟。

本月初，《華盛頓郵報》記者 Jamal Khashoggi 因計劃與土耳其籍未婚妻結婚，而前往沙烏地阿拉伯駐土耳其使館辦理相關手續，之後 Khashoggi 即宣告失蹤，雖然沙國強烈否認參與此事，但土耳其當局懷疑這名記者可能已被沙國殺害。

目前單是因為全球的質疑，就可能危及沙烏地阿拉伯大力推動的經濟改革和國際形象。與此同時，王儲 Mohammed bin Salman (MBS) 努力培養的改良主義形像也正處於危險之中。

國家安全智庫 Foundation for Defense of Democracies (FDD) 資深副總裁 Jonathan Schanzer 說，「目前，這齣戲碼正在侵蝕 MBS 所建立的所有善意形象和信任。」面對缺乏沙國直接涉入證據，他建議各界謹慎行事，並對土耳其提供的情報和報導表示懷疑。

不過，沙烏地阿拉伯週日 (14 日) 對因 Khashoggi 失蹤而對該國進行懲罰的作法提出警告，而越來越多的西方公司和政府取消出席即將舉行的利雅德峰會。分析人士說，試圖在國際上孤立沙國並不容易，並可能給全球所有人帶來影響。

全球抗議焦點對準 MBS （圖: AFP）

從理論上講，緊張局勢升級可能導致油價大幅上漲，顛覆中東和平進程，破壞國際遏制伊朗的努力。川普政府正在積極推動將所有伊朗石油逼出市場，並依賴全球最大產油國沙烏地阿拉伯全力生產以抑制原油價格飆升。

Schanzer 引用 9 月 11 日襲擊事件的後果。他說，政治現實可能會阻止西方國家、特別是美國，過於激進地反對沙國，否則沙烏地阿拉伯可能琵琶別抱，改投入像是俄羅斯等對手懷抱。

他說，「從歷史上看，即使在最糟的時刻，領導層都有辦法擺脫危機，因為美國和沙國彼此深度依賴。」去年，美國和沙國簽署了長達 10 年價值 3500 億美元的武器交易，鞏固了自冷戰以來的軍事聯盟。

他指出，「你可以看到國際社會的依賴關係，這不是說斷就斷的。」「出於同樣的原因，儘管外交政策存在重大差異，美國也無法與俄羅斯或中國脫鉤。」因此，想孤立利雅德同樣困難。

與此同時，能源觀察人士密切關注布蘭特原油，雖近期已由多年高點回落，但仍接近每桶 80 美元。曾誓言如果 Khashoggi 被殺將「嚴格懲罰」沙國的川普總統，正在亟需依靠沙國來削減能源價格，並幫助抵消伊朗供油供應的損失。

Again Capital 的 John Kilduff 說，「我認為局勢可能會迅速升級，如果對沙國進行報復，石油肯定會成為沙國使用的明顯武器。」「如果他們在經濟上受到制裁，他們也絕對不會讓其他好過。」

雖然油價尚未反映這波危機，但沙國股市週日大跌。Kilduff 警告，全球可能會看到「沙國出現過去從未經歷的不穩定。」

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 認為，全球石油價格不太可能受到 Khashoggi 失蹤事件的刺激，「除非緊張局勢自此急劇上升。儘管目前沙國股市的反應非常負面，但目前油價不保證一定會出現風險溢價。」

然而，鑑於高風險，FDD 的 Schanzer 補充指出，如果各界沒有報復，Kashoggi 的失蹤可能會鼓勵其他國家對異議分子採取類似的行動。

他強調，「當發生了一個危險的先例，就需要有回應。」