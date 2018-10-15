日央行寬鬆退場信號？黑田東彥：關注利率變化

《彭博社》報導，日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥上週六 (13 日) 於印尼峇厘島接受採訪時表示，若該行準備好退出長年實施的寬鬆貨幣政策，將從債券殖利率釋放出信號，而不是購債額度，但他重申目前將維持殖利率曲線控制措施。



黑田東彥指出，當通膨達成或接近 2% 目標時，當然可以變更利率目標。但目前日本通膨僅為 1%，因此會繼續實施殖利率曲線控制，以及負利率的政策。此外，黑田東彥表示，當利率變更時，將是政策轉變的明確信號。

然而，黑田東彥不願明確解釋日本央行將如何退出刺激計畫，因他的相關評論往往導致日圓與日債價格出現大幅變動。

寬鬆政策退場傳言

由於日本央行購債額度下滑，經濟學家和市場參與者指出這可能為該行將走向貨幣政策正常化的訊號，或是已經悄悄在實施隱形計畫。



對此，黑田東彥回應，投資者應關注日行的殖利率曲線控制，而不是購債額度，日債購買量不再是貨幣操作目標。他進一步強調，日本央行承諾每年購買 80 兆日圓日本公債為象徵性的，目前購債金額約為該數值的一半。



瑞士信貸的首席市場策略師 Shinichi Ichikawa 指出，有鑑於日本央行對殖利率的關注，若出現退出寬鬆政策的政策，勢必將須拉升殖利率，這將比當年美國聯準會 (Fed) 退出寬鬆政策時更困難。

美國聯準會透過減少購債額度退出刺激政策，但日本央行需透過提升殖利率，操作起來相對困難。大多數經濟學家認為，日本央行至少在 2020 年前不會改變政策。

工資與消費稅

黑田東彥表示，若要達成日本央行 2% 的通膨目標，工資延續增長將是「至關重要的」。

稅率部分，日本政府計畫從明年 10 月 1 日起，將消費稅從 8% 調升至 10%，日本首相安倍晉三預計 15 日將正式宣布漲稅政策。

黑田東彥認為，日本調升消費稅的計畫，不會造成像 2014 年調升稅率一樣的影響，因為本次僅調升 2%，且不包含食物，影響層面比 2014 年時低。