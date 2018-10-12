因應美中貿易戰 學者獻策：儘速發展台美經貿新藍圖

美中貿易戰火正熾，對出口為導向的台灣影響甚鉅，學者認為，台灣的當務之急，是建立新的生產供應鏈合作關係、規劃台美經貿發展新藍圖，同時呼籲政府，應設法盡快加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，美中貿易戰顯示美國對中國崛起的不安，並可能引發中國市場出現新機會、高端技術競爭、新台幣升值壓力，以及國際金融市場動盪造成匯率波動加劇等效應。

劉大年認為，中美貿易戰不斷升溫，歐盟、加拿大等國也因美國保護措施採取反制行動，進而引發全球性的貿易戰，預期台灣未來將面臨貿易障礙更高的全球市場，而當務之急是建構台美經貿發展合作新藍圖、建立新生產供應鏈合作關係；而加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）對台灣而言是一重要契機，政府應把握機會並加速準備。

原產地認定原則

經濟部國際貿易局貿易服務組組長黃瀞萱表示，由於進口國會對某些特定國家製造的產品，課以優惠關稅或反傾銷稅、禁止某些國家產品進口等，因此原產地認定對進口國而言非常重要。

黃瀞萱表示，一般進口國會訂定進口貨品原產地認定標準，我國海關對進口貨品也有此類認定標準，其中，出口方面，貿易局為利出口人輸出貨品申請以我國為原產地之原產地證明書，訂有輸出貨品以我國為原產地之認定標準。

黃瀞萱表示，我國原產地認定原則所稱「實質轉型」，主要是指以下其中一種情況：一、原材料經加工或製造後，所產生之貨品與其原材料歸屬之我國海關進口稅則前 6 位碼號列不同；二、貨品之加工或製造雖未造成稅則號列改變，但附加價值率超過 35% 或特定貨品已符合經濟部國貿局公告之重要製程者。

黃瀞萱同時指出，若業者在台灣對貨品僅從事運送保存、分類、改包、貼標、未進行造成貨品特性重大差異作業，皆不得認定為實質轉型。提醒出口貨品到美國的業者，應先檢視該產品是否有在中國大陸加工，並向美國海關暨邊境保護局（CBP）申請原產地預審。

因應中美貿易戰 供應鏈布局應換新思維

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理洪于婷指出，由於每家企業經營成本結構及供應鏈組成不同，企業除了要檢視商品稅則號列及原產地的正確性外，針對供應鏈組成及受影響商品之成本結構，須取得更詳細、更精確的資料。

另外，針對受影響產品之物料清單，也要檢視哪些物料可調整供應商或選擇產地，重新審視與目前商業夥伴的安排並重新檢視商品定價策略，評估運用美國首次銷售原則，以降低商品進口至美國完稅價格之可行性，若商品符合豁免條件，或可考慮向美國政府申請豁免加徵關稅。