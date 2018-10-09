〈台塑四寶業績發表〉美中貿易戰為Q4最大隱憂 台塑下修展望、台化審慎樂觀

台塑四寶今 (9) 日公布第 2 季合併營收與獲利表現，其中，台化 (1326-TW) 每股純益達 3.38 元，創上市新高，也為四寶中單季每股獲利最亮眼者。展望第 4 季，四寶均認為美中貿易戰為最大隱憂，台塑 (1301-TW) 甚至下修先前預期，認為營收將較第 3 季衰退，南亞 (1303-TW) 也保守看待，台塑化 (6505-TW) 則預期將與第 3 季持穩，僅台化認為可望小幅優於第 3 季。

台塑

展望第 4 季，台塑董事長林健男在上月業績說明會時，原預期在開工率增加、銷量也提升下，營收表現將優於第 3 季，不過，他指出，由於美中貿易戰後續影響比預期嚴重，將下修先前看法，預期第 4 季營收將較第 3 季衰退，但將努力維持與第 3 季持平，密切注意美中貿易戰後續發展與客戶動態，採取分散市場策略，增加銷售至紐澳、越南、孟加拉與印尼等市場。

林健男指出，第 4 季為 EVA、PE 鞋材、PP 家電、AE 塗料等需求旺季，也是中國雙 11 電商購物節，將有利產品銷售；且歲修工檢廠房僅 5 個，大幅少於第 3 季的 13 個，開工率將達到 92%、高於第 3 季的 88%；中國北方也必須在今年底完成工業污染治理，將使石化品供給量減少，支撐石化產品行情。

另一方面，林健男表示，受到美中貿易戰明年起將再被加徵高達 25% 的關稅之下，許多中國下游加工業為避免明年遭高額課稅，紛紛提前在年底前出貨，預期第 4 季石化產品需求不至於大幅萎縮，可減輕台塑外銷中國產品受到的影響。

整體來看，林健男指出，第 4 季為部分石化產品需求旺季，歲修廠房也少於第 3 季，產銷量將增加，但美中貿易戰越趨激烈，短期恐難以解決，將推升通貨膨脹，增加消費成本，降低投資意願，壓抑各國經濟成長，且近期包括經濟合作發展組織 (OECD)、世界貿易組織 (WTO) 等，均下調今年與明年全球經濟成長率預估值，採購經理人指數 (PMI) 也創 22 個月新低，顯示美中貿易戰使全球經濟動能緩和。

展望今年全年，林健男則說，目前前 3 季每股稅後純益已達到 7.42 元，接近去年全年的 7.76 元，若上述影響全球經濟的隱憂不再惡化，預估全年營收與獲利都可望超越去年。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，受到國際貿易緊張情勢升高、新興市場動盪、油價波動等不確定因素影響，OECD 也下修今年全球經濟成長率，顯示不確定負面因素逐漸浮現，美中這兩大經濟體的爭端，將成影響全球景氣的重要變數，且貿易戰升級後，會造成經營環境不確定性提高，所處的產業不同與金融環境的波動等，都會受到影響，關稅也使企業營業成本上升，造成企業觀望、投資速度放緩，使全球景氣擴張動能減弱，經濟成長漸趨保守。

回到南亞來看，吳嘉昭表示，南亞是加工公司，原料漲價會使營收增加，但獲利會受到壓縮，會努力從差異化或高值化產品努力，提升獲利水準。受到美中貿易戰擴大影響，到年底前的狀況還無法完全掌握，不過，目前可預期 10 月營收維持 9 月水準，第 4 季營收將會努力持平第 3 季。

從產品別來看，吳嘉昭指出，第 4 季電子材料步入淡季，營收會稍微減少，未來將開發不同特性的差異化產品，提升產能利用率；塑膠加工產品 10 月起屬旺季，營收預期可稍微增加或持平，但貿易戰使市場不確定因素提高、信心不足，觀望氣氛濃厚，加上中國環保措施趨嚴，且第 4 季有年底盤點因素存在，會對加工業造成影響，對第 4 季營收保守看待。

台化

展望第 4 季，台化副董事長洪福源表示，9 月底原先預估第 4 季展望不如預期，但產品情況急速改變，在中國十一長假時，塑料接單情況出現回溫情況，PTA、聚酯的產銷率一度達到 121%，顯示市場有人在進貨，並預期 PTA 庫存仍會持續消化，對 10 月營運轉機樂觀看待，應會與 9 月相近。

洪福源也指出，雖然中國人民銀行宣布降準，但中小企業經濟情況仍緊縮，加上人民幣持續貶值與加徵關稅等因素影響，使消費力道保守。目前看來，第 4 季社會庫存低，也有雙 11 與聖誕節等節慶，洪福源認為，第 4 季營收初步估計不至於太悲觀，且沒有廠房大修下，將會全產全銷，在排除美中貿易戰因素影響下，預期營收將較第 3 季稍增。

台塑化

展望第 4 季，台塑化總經理曹明表示，第 4 季煉油事業產能利用率預期維持 88%，較全年的 94% 稍微下降，主要原因在於 1 套廠房將歲修；輕油裂解廠產能則預期將從 95% 提高至 99%。此外，加拿大昨日有煉油廠發生意外，將影響每天 33 萬桶出口至美國的銷量，預期將帶動汽油價格持平或上漲。目前煉油部分，油品均價與元油價差每桶約在 10 美元，預期第 4 季營收與獲利應可持穩。

從國際原油價格來看，曹明指出，美國要對伊朗的禁運制裁加上寬恕條款後，使近期原油價格上漲；委內瑞拉經濟不穩定、產能不順，將對供給造成影響。目前全球對油價走勢的預估值介於 76 美元至 85 間，但曹明認為，目前仍存在供需壓力，加上牽涉到美國選舉等因素，預期油價維持 80 美元上下，不太可能漲至 100 美元。

