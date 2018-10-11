〈永冠-KY法說〉談美中貿易戰 永冠：以外銷歐洲為主 影響相對較小

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (11) 日召開法說會，談及美中貿易戰，永冠董事長張賢銘表示，永冠對美國的直接營收占比約 8-10%，美國直接客戶仍持續交貨，甚至向永冠增加訂單量，但目前客戶以歐洲與跨國企業為主，相對同業以內銷中國居多，永冠受到的影響較小，且需求不會不見，只是供應鏈的轉移，將加緊腳步開拓供應鏈轉移的契機。

張賢銘表示，永冠對美國的直接營收占比約 8-10%，目前客戶以歐洲與跨國企業為主，美國直接客戶仍有持續交貨，甚至增加訂單量，給永冠新的開發件，也曾向永冠提到能否協助其分攤一些成本，雙方目前已談妥相關方案。

張賢銘強調，美中貿易戰對永冠的美國市場影響不大，影響較大的是間接客戶，其他注塑機廠中，有 3 家在中國投資設廠，2 家銷美比重約 3 成、1 家日本廠從陸銷美比重 2 成，產業鏈本來都在中國，但受到美中貿易戰影響，已將模具產能轉放至永冠廠房，雙方未來將採合作形式生產。

張賢銘表示，美中貿易戰最大的影響，是會使中國市場需求降低許多，相較其他內銷中國的廠商，永冠以外銷歐洲為主，受到的影響相對較小，且需求不會不見，只是供應鏈的轉移，將加緊腳步，開拓供應鏈轉移的契機。