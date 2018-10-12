研華斥資2億元收購熒茂15%股權 打造「物聯網供應鏈共享平台」

研華 (2395) 週五 (12 日) 宣布，以旗下全資子公司研華投資取得強茂 (2481) 持有之熒茂(4729)15% 股權，共計 1.571 萬張，總認購金額約為 2 億元台幣。研華表示，本次與上游供應鏈共創策略聯盟，將使雙方在工控觸控產品、技術及市場各方面的合作邁進一大步，雙方共同承諾將持續提供各種不同產業需求之觸控完整解決方案。



熒茂股價週四 (11 日) 在研華入股消息披露之後，受到大盤拖累重挫逾 5%，以 12.2 元收市，週五尾盤一度拉升至漲停板 13.4 元價位，終場則收在 12.7 元，上漲 4.1% 或 0.5 元。



研華董事長劉克振表示，觸控面板為 IPC 與物聯網產業的重要元件，材料技術上也是日新月異，以符合工業型客戶在不同應用場域之特殊需求。熒茂長期耕耘工控觸控面板，為研華在觸控面板上的重要供應商，其小量多樣的製造及服務能力，符合研華的產品需求。



他說，研華希望藉由本次投資形成「物聯網供應鏈共享平台」，協助熒茂深耕 IIoT 觸控商機。



熒茂總裁方敏宗則表示，看好觸控面板在 IPC 及智慧零售等 IoT 場域快速成長趨勢，高雄路竹科學園區新廠於去年 6 月落成啟用，成為發展大尺吋高亮度觸控面板及各項複合式鍍膜，如 AR(抗反射)、 AG(抗眩光)、AS(抗指紋) 及戶外嚴苛環境應用的抗 UV 產品最佳基地。



而熒茂的技術及產能將可滿足海內外中高端客戶採購需求。雙方攜手可將其產品技術充分運用在研華全球銷售通路與平台，共同拓展 TDM(Touch Display Module) 在 IPC 的商機。