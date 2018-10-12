〈房產〉建商：三重仁義段重劃區主打每坪4字頭起跳 換屋自住需求強勁

「三重仁義段重劃區」為新北市四大重劃區中，面積最小者，已陸續有建商進駐佈局，建商認為，三重仁義段重劃區周遭多為舊公寓，且 10 年以上沒有大量新案推出，新案每坪 4 字頭起跳，當地換屋與自住需求強勁，該重劃區也因面積小，區域發展將較其他重劃區快速，預期 5 至 8 年內房產就可望遍地開花。

新北市目前四大重劃區分別為新店央北、板橋江翠、土城、三重仁義段，東森建設總經理賴建程表示，三重仁義段面積僅 22.8 公頃，為四大重劃區中，面積最小者，而面積小也成為其優勢，區域發展將較其他重劃區來得快速，預計 5 至 8 年內房產就可望遍地開花。

賴建程指出，目前自住客當下，房價得符合自住市場，而雙北較熱門吸睛的多為中低價帶產品，總價約 800 至 1200 萬元的產品，是近年首購族或小家庭較能負擔的，且三重仁義段重劃區周邊鄰近許多傳統商圈，包括五華商圈、自強路與仁義街舊市集、龍門商圈等，生活機能相當便利。

從目前三重仁義段重劃區周邊五華街、自強路、仁義街一帶房價來看，賴建程分析，20 年中古大樓每坪 3 字頭，5 至 8 年大樓每坪 4 字頭，自住熱門總價帶為 1000 至 1500 萬元，因周邊多為舊公寓，且 10 年以上沒有大量新案推出，當地換屋與自住需求強勁。

賴建程認為，仁義重劃區新案每坪 4 字頭起跳，幾乎趨近當地中古屋房價，加上生活機能已純熟，且與北市士林區僅一橋之隔，房價只要士林半價，相對有競爭力。

以目前市況來看，賴建程分析，新北市重劃區在 928 與雙十假期，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品，看屋人潮再度湧現，顯示剛性買盤仍在，但多是在 Q3 淡季後觀察價格有無下修、建商是否讓利，目前市場各新案成交表現不一，新北市以土城暫緩重劃區、三重仁義段重劃區主打 4 字頭起跳較熱門，顯見價格、格局符合自住市場是目前熱賣關鍵。

而東森建設也去年底搶攻仁義段自辦重劃區插旗卡位，繼茂德推出「仁仁愛」搶市完銷後，東森建設今年 928 檔期正式推出預售首案「日日東森」，基地面積約 480 坪，將興建地上 15 樓、地下 4 樓住宅大樓，總戶數 87 戶，總銷超過 15 億元，坪數規劃 26、33、35 坪，主打 2 至 3 房自住產品，公設比 32.5%，公開直購價每坪 42 萬元。