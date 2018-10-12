南亞科Q3獲利可望優於Q2 激勵買盤進駐強攻漲停

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 第 3 季雖受到需求放緩影響，營收未如預期再創新高，不過，從南亞科大股東南亞 (1303-TW) 公布的第 3 季財報來看，以此推算，法人預估，南亞科第 3 季獲利上看 120 億元，每股稅後純益可達約 4 元，激勵南亞科今 (12) 日股價衝高，盤中直奔漲停價 53.3 元鎖住，成功收復五日線。

南亞科第 2 季營收創單季新高，稅後純益也寫下歷年同期新高，原先法人預估，第 3 季營收表現可望優於第 2 季，再度改寫單季營收新猷紀錄，不過，受到需求放緩影響，南亞科第 3 季營收較上季略減 0.87%，未如預期再創新高。

雖然營收表現未能續衝高，但從南亞科大股東南亞公布的第 3 季財報來看，其依權益法認列南亞科投資收益共 37.7 億元，較第 2 季增加約 4.4 億元。

以此推算，法人預估，南亞科第 3 季獲利上看 120 億元，每股稅後純益可達約 4 元，除可望優於第 2 季的 3.68 元外，若排除過去南亞科出售美光挹注獲利等業外收益，可望創歷年本業獲利最佳紀錄。

受此利多消息影響，南亞科今日股價開高走高，盤中直奔漲停價 53.3 元鎖住，並成功收復五日線，成為記憶體族群中表現最強勢者。