貿易戰提前出貨效應 台驊估Q4淡季不淡 盤中股價走揚

受惠美中貿易戰廠商趕著出貨效應，台驊 (2636)9 月營收 10.7 億元，創單月新高，年增 18.72%；台驊指出，由於中美貿易戰持續，美國若如期於 2019 年 1 月 1 日將關稅由 10% 調高至 25%，預期今年 12 月底前，客戶將持續規避稅負成本增加而出現提前出貨潮，預期第四季艙位狀況仍然吃緊，海空運之運價及運量仍將持續成長。第四季目前看來淡季不淡，激勵盤中股價走揚。台驊 9 月合併營收為 10.73 億元，創歷史新高，較去年同期成長 18.72%，較上月成長 4.17%，累積 1-9 月合併營收為 82.36 億元，較去年同期增加 5.28%。



台驊總經理萬心寧指出，受惠於運價及運量雙成長，9 月海運營收達 5.82 億元，較去年 9 月成長 19%，空運營收達 3.5 億元，較去年 9 月成長 29.45%。運量部分，步入產業旺季，美國經濟持續強勁帶動出貨需求成長，另外，因應中國十一長假將至以及受到中美貿易戰影響，部分客戶為規避 9 月 24 日起開始課徵 10% 價值 2000 億美元由中國進口美國之產品關稅而出現提前鋪貨潮。運價部分，受惠於出貨需求大增以及艙位供給吃緊，海空運運價皆較去年成長。



萬心寧表示，目前是手上有貨，但艙位吃緊，據了解，時序即將進入冬季，海運業者進行縮艙動作，使得出現有貨艙位不足的情形，至於空運方面，景氣看來也不錯，第四季目前看來是淡季不淡。