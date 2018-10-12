漲多＋利率上升打擊科技股 短期賣壓恐尚未結束

漲高的股票難免會下跌，美股投資人正由科技股的急跌學到教訓。

美股過去 1 年飆升的大型科技股，近 1 周遭逢重擊。例如 Netflix(NFLX-US) 週三暴跌 8% 以上，過去一週下跌 11%。亞馬遜 (AMZN-US) 股價在過去 5 天裡暴，也已大跌近 10%。

他們並不孤單。 Facebook(FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、Twitter(TWTR-US) 和微軟 (MSFT-US 在過去一週的跌幅將近 4%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 大跌約 7%。

過去 1 週發生了什麼？若認真追究消息面，儘管一些報告看壞產業前景，但沒有什麼實質的突然利空。這些公司多數即將報告最新的季度財報，市場預期仍然強勁，尚未受到與中國貿易戰不斷升級的影響，蘋果可能是唯一值得關注的例外。

不過這些科技巨頭卻很容易受到債券殖利率突然飆升的影響，而美國 Fed 預計到 2019 年都會維持升息的腳步。這可能會開始傷害經濟，並對現在位在高檔的科技股帶來傷害。

科技股週四再次暴跌，如果市場波動持續，而利率上升趨勢不變，很難支持科技股繼續維持高檔。由過去 10 年標普 500 科技類股的本益比變化，可以看出科技股較大盤本益比突然攀高，在利率上升與貿易戰擔憂時，自然更為敏感。

科技股與標普 500 指數的本益比變化 (圖表取自 Market Watch)

長期看多也難避免短期回檔

這可能是投資人拋售科技股，轉向其他漲勢落後類股的原因。包括銀行股、公用事業及製藥股，因為市場認為他們可能會有較高的股利，而成為新的相對安全的投資。

如果長遠看未來 10 年，科技股的成長可能仍值得期待，但投資人的視野目前更關注短期的波動。

R.W. Baird & Co. 交易員 Michael Antonelli 表示，Netflix 不會每年漲個 60%，而不出現幾次 15% 的回調。

實際上即使出現近日的跌勢，Netlflix 的股價今年仍漲 70%，亞馬遜漲幅也超過 50%，而微軟和蘋果各自上漲了約 25%。