蘋果的內容野心：被曝今年斥資10億美元打造原創影音服務

市值突破兆美元大關後，蘋果又在尋找新的收入增長點。

10 月 11 日，美國財經媒體 CNBC 援引知情人士消息稱，蘋果計劃向其用戶推出一項數字影音服務，將其原創內容與傳統媒體的訂閱服務結合起來。這就意味著，未來蘋果用戶既可以通 iOS 設備免費觀看蘋果原創內容，也可以訂閱其他影音提供商的服務。

上述知情人士還透露，蘋果計劃今年在原創內容上花費大約 10 億美元，2019 年初推出這項改進後的服務。

CNBC 的消息還稱，蘋果正在尋找可以撐門面內容的「特許經營權」，如《權力的遊戲》（但是沒有性和暴力內容），這種「特許經營權」類似於 Netflix 一樣，將成為蘋果未來付費訂閱服務的關鍵。此舉或將蠶食 Netflix 在影音內容領域的部分市場市佔率。

對此，Netflix 首席內容官泰德 · 薩蘭多斯（Ted Sarandos）則表示，「我不知道蘋果產品將是什麼樣子的。沒有人知道。恐怕連為蘋果製作節目的人也不知道。我們不會將注意力放到任何競爭對手身上。」

事實上，由於蘋果低價銷售單曲對音樂行業造成的衝擊，使得蘋果長期以來難與大型媒體公司達成合作協議。因為，這些媒體公司不願蘋果訪問其珍視的內容，進而重新包裝，使利潤豐厚的有線電視捆綁銷售變得容易，重蹈音樂行業的覆轍。

新業務的推出一方面能夠為蘋果的影音服務帶來一些頂級內容，另一方面也能夠保留現有影音服務供應商，減輕媒體公司擔憂。

數據研究機構 Strategy Analytics 發布的一份文件顯示，2017 年全球影音服務需求高達 7000 億美元，並將在五年內穩步增長，2022 年這一數據將達 8420 億美元。其中，全球付費電視、OTT 業務和 SVoD(影音訂閱點播) 等消費型影音服務的市場占比達三分之二，剩餘部分主要為企業影音服務方面，包括安全、通信和教育等。

蘋果顯然也已經看到這個市場的潛力，並享受到了部分紅利，才會大力發展影音服務。根據蘋果公司發布的 2018 財年第第三季財報，在其各項收入中，來自 Mac 和 iPad 產品的收入都出現了年增率下滑的態勢；但來自於服務業務的營收則年增率增長 31%，並創下了歷史新高，成為繼 iPhone 以後蘋果第二大收入引擎。