〈鉅亨看世界〉醫療也談去中心化

醫療保健數據無處不在，尤其是來自可穿戴設備、物聯網設備和基因組等的數據，目前醫療保健數據似乎也開始朝著區塊鏈「去中心化」的趨勢發展。

目前人們已經擁有豐富的醫療保健數據，未來的數據量將遠遠超過人類大腦所能處理的數據，因此，區塊鏈去中心化的特性有助於在醫療領域中保留並管理重要的醫療數據。

區塊鏈是一種分帳式紀錄，能夠安全地按時間順序分別記錄不同區塊的數據。所有人皆可察看，但記錄後就無法更改。區塊鏈允許實時跟踪並帶來保密與信任，意味著人們可以安全地共享機密資訊，例如醫療保健數據，並且不會帶來任何的延遲。

在醫療方面，區塊鏈主要被應用作為電子病歷。目前，在全世界醫療保健系統中的患者並不能掌握自己的醫療數據，他們常常需要等待很長時間才能獲得，例如疾病檢測的結果，造成病患在就醫上的很大的困擾，而且數據經常丟失，病患不得不重新檢測，給病患本身及醫療體系都帶來不少的額外成本。

醫療紀錄的取得往往費時費力 (圖: AFP)

從患者個角度來看，通過區塊鏈分帳式技術創建的個性化電子病歷，患者能夠掌控自己的記錄，且數據是匿名且安全的，患者同時也可以看見有誰看過病例，並通過私鑰來給予或使用需要的數據。

此舉不僅可以增加患者對於自身醫療紀錄的代理權，如果他們願意，患者甚至可以通過出售自身數據給製藥公司或是科學家來研發新療法，或是實現數據的貨幣化。

對於科學和製藥公司來說，醫療數據的區塊鏈化有助於結合目前的醫療數據與知識。以罕見疾病為例，患有特殊疾病的患者很少，而且往往位於世界不同地區，收集足夠且全面的相關醫療數據來對罕見疾病進行研究或臨床試驗是困難的。

不過隨著區塊鏈與人工智慧等技術的結合，得以創建出「數據湖泊」，為罕見疾病提供新的見解，加速藥物開發，提供更有效的個性化治療。

不過就目前為止，要達成這樣龐大的數據系統仍然存在些許技術障礙，同時也需要醫療保健產業的高管以及監管機構官員的支持與理解，目前實施的速度相當緩慢。儘管如此，雖然醫療保健領域的區塊鏈新創企業以及相關應用程式在整個區塊鏈市場中雖然只占一小部分，但仍然持續不斷的成長當中。