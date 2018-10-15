買iPhone還是Android手機？手機隱私安全大不同

你用蘋果手機還是 Android 手機？這個問題的答案可能將影響您手機「隱私」資料之安全性。

谷歌 (Google) (GOOG-US) 上週發表 Pixel 3，這是一款以高性能相機而聞名的 Android 智慧手機。但安全專家表示，談到手機安全性，Android 設備完全是另一回事。

Pixel 號稱是谷歌最安全的手機，配備有加密設備數據的安全晶片。

谷歌剛發表最新的 Pixel 3 手機 （圖: AFP）

隨著蘋果 (Apple) (AAPL-US) 和 Android 間不斷的爭論，在考慮採購新手機時，在這兩種操作系統間需要考慮一些安全性上的差異：

隱私措施

總部位於美國亞利桑那州 Scottsdale 的安全公司 SiteLock 網站安全分析師 Jessica Ortega 表示，「隱私」與「安全」是不太一樣的。隱私是數據處理和儲存的方式，她說，在這個領域之中，蘋果表現絕倫。

她指出，「談到隱私，Android 仍然只是第二選擇。」「Android 要求將行動設備上的數據傳輸到 Google 服務器以用於定向廣告和建構用戶資料，這使得 Android 更具客製化，但缺乏行動操作系統的隱私。」

另外，蘋果一直在強調其對數據隱私的承諾，在終端設備上儲存更多數據，並少向其服務器傳送數據以進行廣告定位。

設備的安全性

Android 會向廣告客戶收集和銷售更多數據，但哪些設備不易受駭客攻擊？Ortega 說，蘋果再次稱冠。這是因為蘋果的 iOS 對在 App Store 中銷售的 App 進行高度的審查。

她說：「因為 Android 自豪於某種程度上的開放源代碼，App 比較容易在它們的 Play 商店中上架，這導致惡意 App 往往避開安全審查。」「與 Android 的 Play 商店相反，iPhone 的 App Store 限制性更強，需要在上架前進行深入的安全掃描。」

在安全公司 Palo Alto Networks 通知谷歌他們遭惡意軟體感染並竊取用戶數據後，谷歌 8 月從 Play App 商店刪除了 145 個 Android App。

Google 的 Android 平台被認為是開源的，有助開發平台和 Play 商店。這意味著 Web 開發人員可以更輕鬆地為 Android 手機創建內容和 App，用戶可以更輕鬆地自行客製化他們的設備。蘋果的限制性更強，意味著惡意 App 更少，但用戶也不太能客製化。

軟體更新

Android 的另一個缺點是什麼？它的軟體不常更新。2015 年 7 月，一位安全研究人員發現 Android 設備代碼中存在一個錯誤，導致超過 9.5 億台設備容易受到駭客攻擊。這些錯誤因公司未能向用戶發送軟體更新而加劇。

《Motherboard》主攻安全性的記者 Lorenzo Franceschi-Bicchierai 說：「谷歌很少控制軟體更新，Android 用戶在獲取更新或新操作系統版本時，基本上是受電信商和手機製造商的支配。」

2013 年，美國公民自由聯盟 (ACLU) 向美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起訴訟，要求該機構調查包括 AT&T、Verizon、Sprint 和 T-Mobile 在內的無線營運商未能告知客戶 Google 的 Android 系統可能在沒有重要安全更新的情況下運作。

ACLU 指出：「未定期接即時安全更新的 Android 智慧手機存在缺陷且不合理的危險。」

其他隱私方面的努力

位於加州 Santa Clara 的網路安全公司 Cavirin 行銷副總裁 David Ginsburg 說，雖然透過許多措施，蘋果相對較為安全，但用戶自己也有責任，而不僅僅是選擇「更明」的智慧手機。

他說，「保護手機只是確保個人網路狀態的一個基本動作。」「在隱私方面，關鍵在於安裝和使用的 App，並且高度了解它們的隱私政策。」

購買更安全的手機可以免受惡意軟體和惡意 App 的攻擊，但它不能避免臉書遭到劍橋 Analytica 等竊取數據醜聞的影響，這些醜聞影響了 8700 萬用戶或網路釣魚攻擊，電子郵件冒充合法來源獲取密碼訊息等。為了預防這些持續出現的安全問題，用戶應該謹守基本的數位保護，如密碼管理器和雙重驗證。