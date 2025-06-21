鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 20:30

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近年來，比亞迪 (002594-CN) 不僅在中國市場展現強勁成長，其在歐洲市場的銷售表現也持續突破紀錄。自 2021 年進軍歐洲僅售出約千台車款後，至 2024 年註冊量已飆升至近 6 萬台，累積成長將近 60 倍。

超越特斯拉，比亞迪歐洲五大市場再突破。(圖：Shutterstock)

根據最新數據，2025 年 5 月比亞迪海外市場銷量達 88,640 輛，較去年同期成長 133.6%。其中，在歐洲 16 國總銷量再度超越特斯拉 (TSLA-US) ，展現比亞迪在國際市場上的爆發性成長曲線。

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此外，在歐洲五大關鍵市場，包括英國、法國、德國、義大利與西班牙，比亞迪總銷量達 10,199 輛，領先特斯拉多達 6619 輛，進一步鞏固其在歐洲市場的領先地位。

在歐洲最大汽車市場德國，比亞迪 2025 年 5 月單月銷量達 1857 輛，年增率高達 824%，連續兩月超越特斯拉；英國銷量達 3025 輛，年增 408%，同樣大幅領先。

在其他重點市場方面，比亞迪義大利銷量近 2000 輛，較前一季增長 15.6%，領先特斯拉 135%；西班牙銷量達 2434 輛，是特斯拉的 3 倍；法國市場則首次實現反超，銷量為 938 輛。

截至 2025 年，比亞迪已在歐洲推出 10 款車型，涵蓋純電與插電式混合動力車，並在當地佈建超過 350 家經銷點，以全方位的產品布局與深度市場滲透策略，快速擴展市佔率。

比亞迪能在短時間內挑戰並超越特斯拉，主要來自於其戰略精準、產品線完整、技術創新實力強大。