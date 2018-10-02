發展AI、區塊鏈 張善政：台灣有人才優勢

近年來人工智慧 AI、區塊鏈成為科技論壇熱門焦點議題，台灣大 (3045-TW) 基金會董事長張善政今 (2) 日指出，台灣有機會發展新興科技，但有很多需要政府法規及制度配合，希望政府維持開放心態，比較樂觀的是，台灣的人才具優勢，不輸給世界任何一個國家，政府應思考把台灣打造成人才基地，造就高質人才就業方向。

面對 AI、區塊鏈等新興科技的發展，台灣是不是有機會搭上新科技列車，張善政指出，包括 AI、區塊鏈台灣都有機會，但要看機會是什麼形式出現，看是有 AI 公司或是區塊鏈新公司的出現；他坦言，這些新科技同時牽涉到很多的問題。

張善政認為，以區塊鏈來說，很多就牽涉到金融方面的應用，這部分就牽涉到金管會的心態夠不夠開放等，以過去的經驗來說，這部分是不敢樂觀以待，如果牽涉到政府的法規及制度面，一定要靠政府的話，希望政府可以維持開放心態。

張善政強調，希望政府不要把空間扼殺掉了，機會在那裡，政府要開放才能跟上來；不過，對台灣的優勢來說，在人才部分是樂觀的，他指出，臉書、微軟、Google 等相繼在台加碼投資及徵才，雖然台灣可能不能像中國大陸那樣產生很多「獨角獸」，但台灣人才不輸給世界任何一個國家，尤其是年輕人。

張善政表示，台灣人才要如何能發揮才是重點，如果年輕人能到 Google、臉書工作也是好事，讓台灣變成國際大的網路新企業的 AI 人才庫、人才基地及研發基地，也是很好的方向，造就的不是大產業，而是很多高質人才就業方向，會把人才往高等領域帶，讓金字塔上層比例更重一點，讓台灣成為國際人才匯集點，年輕人能自己發揮。