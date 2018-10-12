英特爾晶片供給短缺 PC製造商仍可滿足市場需求

市調機構 IDC 報告指出，雖然近期英特爾 (Intel) 晶片供給出現短缺問題，但聯想 (Lenovo)、惠普(HP) 與戴爾 (Dell) 等個人電腦製造商，仍努力出貨，滿足市場需求。

據市調機構 Gartner 統計，2018 年第 2 季，全球個人電腦 (PC) 出貨量，為近 6 年來，首度出現成長。

英特爾預估，2018 年 PC 潛在市場範圍，將出現 2011 年以來首見的溫和成長，主要受益於對遊戲和商用系統的強勁需求。

外媒報導評論，即使晶片供給出現短缺問題，英特爾仍清楚知道，哪些領域對晶片需求若渴，有助其銷售表現。

評論稱，就當前情況來看，英特爾所生產的每一款晶片，都有其市場需求。

IDC 報告稱，2018 年第 3 季，PC 銷售冠軍為聯想 (市占率 24%)，之後依序為惠普 (市占率 22.8%)、戴爾 (17%)、宏碁 (7.2%)，以及蘋果 (7.1%)。

Gartner 資料亦顯示，第 3 季 PC 銷售冠軍為聯想 (市占率 23.6%)，第 2 名為惠普 (市占率 21.8%)。

英特爾表示，還不清楚第 4 季 PC 可能的銷售表現，但可以確定的是，目前的市場需求，已強過年初的預期。