BMW也挺區塊鏈 提供100萬美元區塊鏈代幣支持汽車科技競賽

據外電報導，德國豪華汽車寶馬所支持的行動開放區塊鏈倡議 (MOBI) 和可信物聯網聯盟 (TIoTA) 推出了一項價值超過 100 萬美元獎品的競賽，並且獎金將以區塊鏈代幣的形式發放。

該競賽名為 MOBI Grand Challenge(MGC)，尋求建立一套區塊鏈車輛網路系統，以解決道路擁堵，並推動下一代的移動和數據共享。報導表示，希望創造一款「車輛可以相互溝通、協調路徑、辨識障礙並同時確保環境安全」的系統。

MOBI 的挑戰將從 10 月 12 日開始，為期四個月，主要是針對區塊鏈在協調車輛移動和改善城市環境的潛在用途。寶馬作為 MOBI 的成員之一，也將在明年 2 月份為此競賽展現專門的技術。

事實上，這只是一個為期 3 年的項目的第一階段，第一階段競賽的勝利成果將成為基礎，繼續進行組裝測試下一代移動網絡的模型，包括車輛和基礎設施之間的非 GPS 定位通訊、微支付和 ad-hoc 移動網絡。

自從今年 5 月成立以來，MOBI 持續增加成員，包括創業公司、汽車製造商和原件設備製造商。

MOBI 的執行長兼聯合創辦人 Chris Ballinger 表示這項競賽只是第一步。他希望未來得到更多企業和政府的支持「我們知道在第一步中沒有人會打到全壘打，技術還不成熟。但我們認為這些東西將在幾年內實現。」

MOBI 委員 Zaki Manian 則表示，移動是區塊鏈物聯網的「突破性」发展方向。只有「少部分公司已经達到這方面概念並得到驗證，所以這項競賽將填补这一空白。」