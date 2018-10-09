週二債市開市美股不妙？ Fed官員：投資者對未來經濟成長感到不確定

美國債券市場週二 (9 日) 開市，這對美國股市來說卻是個壞消息，因為 10 年期美債殖利率自 2011 年以來首次超過 3.25%，美國達拉斯聯邦儲備銀行(Dallas Fed) 總裁 Robert Kaplan 對此發表談話，認為這是投資者對未來經濟成長感到不確定的表現。

道瓊工業指數週二 (9 日) 早盤走低，一度下跌逾 162 點至 26324.16 點，盤中隨後拉回，截稿前暫報 26494.26 點。

週二 (9 日) 道瓊工業指數走勢圖。(圖：investing)

美國達拉斯聯邦儲備銀行 (Dallas Fed) 總裁 Robert Kaplan 表示，近期美國公債殖利率的上漲表明投資者對未來經濟成長感到不確定。

週二 (9 日) Kaplan 在紐約經濟學會 (Economic Club of New York) 上表示，觸及多年來高點的 10 年期美國公債殖利率，對他來說意味著未來美國經濟成長前景將會些許放緩，出口增長率不確定風險提高。

同時，國際貨幣基金組織 (IMF) 對 2018 年和 2019 年的全球經濟成長率預估下調至 3.7%，這是 2016 年以來首次下調，IMF 亦下調了美國和中國 2019 年的經濟預測，稱兩國在明年將明顯感受到關稅戰的影響。

最近美國公債面臨拋售潮，因為強勁的經濟數據引發市場對通膨加劇和聯準會 (Fed) 可能加快升息的擔憂。