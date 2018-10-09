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週二債市開市美股不妙？ Fed官員：投資者對未來經濟成長感到不確定

Fed 官員Robert Kaplan。(圖：AFP)
Fed 官員Robert Kaplan。(圖：AFP)

美國債券市場週二 (9 日) 開市，這對美國股市來說卻是個壞消息，因為 10 年期美債殖利率自 2011 年以來首次超過 3.25%，美國達拉斯聯邦儲備銀行(Dallas Fed) 總裁 Robert Kaplan 對此發表談話，認為這是投資者對未來經濟成長感到不確定的表現。

道瓊工業指數週二 (9 日) 早盤走低，一度下跌逾 162 點至 26324.16 點，盤中隨後拉回，截稿前暫報 26494.26 點。

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週二 (9 日) 道瓊工業指數走勢圖。(圖：investing)

美國達拉斯聯邦儲備銀行 (Dallas Fed) 總裁 Robert Kaplan 表示，近期美國公債殖利率的上漲表明投資者對未來經濟成長感到不確定。

週二 (9 日) Kaplan 在紐約經濟學會 (Economic Club of New York) 上表示，觸及多年來高點的 10 年期美國公債殖利率，對他來說意味著未來美國經濟成長前景將會些許放緩，出口增長率不確定風險提高。

同時，國際貨幣基金組織 (IMF) 對 2018 年和 2019 年的全球經濟成長率預估下調至 3.7%，這是 2016 年以來首次下調，IMF 亦下調了美國和中國 2019 年的經濟預測，稱兩國在明年將明顯感受到關稅戰的影響。

最近美國公債面臨拋售潮，因為強勁的經濟數據引發市場對通膨加劇和聯準會 (Fed) 可能加快升息的擔憂。

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