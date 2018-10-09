美債殖利率飆升壓抑股市 投顧：美股多頭格局未變 鎖定三大類股布局

美國 10 年期公債殖利率突破 3.2%，攀上 7 年新高，壓抑美股走勢；但投顧認為，美股長線多頭走勢未變，建議可瞄準金融、能源等類股，積極者則可掌握生技類股輪動機會，進場布局。

富蘭克林證券投顧表示，這波美股自高檔拉回，性質接近「漲多拉回」的技術性修正，並非基本面變差，而公債殖利率攀升是反應美國經濟基本面強健及通膨預期回溫趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，在通膨並未失控，以及聯準會維持漸進升息步調不變的原則下，預期未來利率將呈現緩升格局，美股多頭走勢仍可望延續，建議可趁著市場震盪汰弱留強，布局偏重金融、能源等價值型產業的美國平衡型基金、並搭配採取對沖策略的多空策略基金；積極者可留意美國股票、生技及科

技產業類股輪動機會。

此外，本週適逢美國企業財報季序幕，光是 10 月底前，預計約有超過 300 家史坦普 500 企業將公佈財報，市場將聚焦財報結果、企業對美中互課關稅潛在影響的評估，以及勞動力成本上升是否開始對企業利潤率造成影響。

根據 Factset 統計，史坦普 500 企業第三季獲利預估成長 19.2%，將是 2011 年第一季以來第三高增幅，其中包括能源、金融、原物料及通訊服務等七大類股獲利年增率預估為雙位數。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾認為，較低的企業稅率提振美國企業獲利成長，企業將獲利再投資和資本支出週期有助於提高生產率，這將為老化的經濟擴張週期增添活力。

但葛蘭 ‧ 包爾也示警，美國經濟依然強勁，但也要為經濟走下坡或者股市回檔做好準備，投資標的部分，看好科技產業前景，並精選消費耐久財、醫療及工業類股配置。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍認為，美中貿易戰讓雙方關係不確定升溫，美聯準會主席鮑爾森對未來利率走勢談話，也加深不確定性，壓抑投資人情緒。

不過強勢經濟數據及美墨家協定利多消息，成為支撐美經濟動能關鍵，包括經濟成長加速及勞工市場高度飽和，全美私人企業 9 月新增就業 23 萬人，大幅高於 8 月新增 16.8 萬人。

另外，ISM 製造業指數連續 25 個月 59.8，高於榮枯分水嶺 50，ISM 非製造業綜合指數也顯著高於市場預期達 61.6，顯示美製造業及服務業持續高速擴張。