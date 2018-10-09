Nasdaq指數近來受創 探究其中原因

由於投資人規避風險性較高的科技股，Nasdaq 指數近來受創。

週一股市盤中，該以科技股為主的指數一度下跌達 1.8%。相形之下，道瓊與 S&P 500 盤中低點僅各下跌約 0.8%。

週一，Nasdaq 收低 0.7%，道瓊則小幅收高，S&P 500 收盤接近持平。

FAANG 股票 -- 臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Google-- 股價均下跌。

Independent 顧問聯盟公司投資長札卡萊利 (Chris Zaccarelli) 說，債券殖利率上升促使投資人退出科技股。

「每當利率快速上升，總會見到科技股受創，」他說。「當投資人更加擔憂股市，他們會退出風險性較高的類股。」

札卡萊利解釋道，投資人視科技股為長期資產。當借款成本上升，投資人認為獲利將進一步減少，他們會轉向更可靠的類股，如公用事業股與消費股。

上週五，美國公布就業報告後，債券殖利率上升。10 年期債券殖利率觸及 3.24%，創逾七年高點。

由於美國經濟展現了強勢，債券殖利率因而上升。為了抑制通貨膨脹，聯準會 (Fed) 緩慢調高目標利率，借款成本因而上升。

利率走高還會增加償還現有債務的成本，進而減緩政府支出，拖累經濟。上個月，Fed 決議升息，為今年第三度升息。

CFRA 研究機構分析師斯多福 (Sam Stovall) 說，投資人開始鎖定獲利。

Nasdaq 指數對 Fed 升息與殖利率上揚亦極為敏感，因為該指數亦包含有金融股。當利率上升，經濟成長將減緩，民眾與企業向銀行借款的意願將減少，金融股因而受到壓力。

然而，這一切並不意味 Nasdaq 指數會持續下跌。

Commonwealth 金融網絡公司投資長麥克米蘭 (Brad McMillan) 說，Nasdaq 近來下跌代表正常化。

「近來，大量對未來成長樂觀的氣氛，已逐漸在股市有所反應，」他說。「現在，股市正回到接近正常的水平，」

「我預期股市的信心將會恢復，」他說。