麥格理列出特斯拉「優於大盤」的四大關鍵因素

麥格理 (Macquarie Research) 分析師週二 (9 日) 將特斯拉的投資評等列入「表現優於大盤」，預測其股價漲幅可能超過 70%，激勵特斯拉 (TSLA-US) 週二股價大漲逾 5%。

特斯拉週二股價大漲逾 5%。(圖：investing)

週二 (9 日) 麥格理分析師 Maynard Um 寫給客戶的一份報告中提及，特斯拉在電動汽車、能源儲存與生產等領域中，是一家具有差異化產品和強大品牌影響力的顛覆性科技公司，並總結影響特斯拉後市的四個關鍵因素為：汽車產能提高、市場需求、零排放汽車信用與現金流。

報告中提到，特斯拉是汽車生態系統平台的領導者，該公司正在生產目標的正軌上。此前，特斯拉為突破生產地獄曾聲明，該公司能在年底前將其 Model 3 汽車產量提高到每週 7000 輛，到明年年中每週增至 10,000 輛。

再者，特斯拉終身免費的超級充電站服務結束，能推動第三季市場需求，加上美國和荷蘭即將減少的稅收抵免亦可能會在短期內增加市場需求。

第三，特斯拉可以通過出售剩餘的零排放稅收抵免，能在 2018 年下半年帶來 6.34 億美元的營收。

最後 Um 寫道，特斯拉擁有足夠且多樣的現金流，能克服債務到期的困境。預估特斯拉將在 2018 年下半年從清潔能源政府信貸中獲得 5 億至 6 億美元的營收、現金流也將隨 Model 3 銷售量增加而提高，並受到現有 12 億美元債務 (將在 2019 年到期) 的影響。

Um 認為，只要特斯拉能夠解除債務困境，應該能夠在今年下半年實現獲利。

馬斯克曾信誓旦旦的表示特斯拉不需要籌集更多資金，Um 分析這可能是一個好主意，通過股權融資將有利於特斯拉的未來發展，並在任何突發的經濟疲軟時期提供支援。

特斯拉執行長馬斯克。(圖：AFP)

然而，麥格理也提醒客戶，投資者應將特斯拉視為一家科技公司而非傳統汽車製造商，並提及特斯拉執行長馬斯克的非常規行為。

Um 提到：「馬斯克的行為可能會對特斯拉的產生不利影響，但近期，馬斯克將繼續成為特斯拉的關鍵人物。」

自 8 月 7 日馬斯克推文炒私有化以來，該公司股票暴跌超過 35%，當時他推文表示，已獲得「資金擔保」，計劃以每股 420 美元的價格收購該公司股權。

麥格理給予特斯拉目標價設為 430 美元，比週一 (8 日) 收盤價每股 250.56 美元高出 72%。