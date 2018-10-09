美債殖利率續揚 美股盤前 道瓊期指跌逾130點

美債殖利率續揚，市場憂慮情緒升溫，今 (9) 日美股盤前，10 年期美債殖利率一度漲至 3.25%，創 2011 年以來新高，道瓊期指大跌，挫逾 130 點。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

台北時間週二晚間 7 點 41 分，Investing.com 數據顯示，10 年期美債殖利率走揚，來到 3.246%；道瓊期指下跌 136 點 (0.51%)，標普 500 期指下跌 0.56%、那斯達克期指下跌 0.62%。

週二美股盤前，道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美東時間週二上午 7 點 05 分，10 年期美債殖利率升至 3.25%，創 2011 年以來新高。

美國經濟數據強勁，強化投資人的升息預期，10 年期美債殖利率也升至 7 年高點。

美國上週公布 9 月非農業就業報告，失業率從 8 月的 2.9%，下降至 3.7%，為 49 年低點；平均時薪年增率，從 8 月的 2.9%，降至 2.8%，符合預期。

美國商務部數據顯示，第 2 季國內生產毛額 (GDP) 終值為 4.2%，創 2014 年第 3 季以來新高。

不過，國際貨幣基金 (IMF) 認為，美中貿易爭端，恐影響美國經濟表現，預估美國 2019 年經濟成長率將下修 0.2 個百分點，至 2.5%，今年則可維持在 2.9%。