石燈籠庭院間， 感受茶文化的博大精神境界

【撰文．攝影｜行遍天下】

在京町家以綠意抹茶，品日本茶文化精髓

用茶點與抹茶相遇好吃得停不下來

創業已 300 多年，來自宇治品牌，由自家種茶、加工，至第 4 代才開始販售茶葉並打開知名度，至今已傳至 11 代。不過「丸久小山園」卻不過分擴張與大張旗鼓宣傳，保持著「以品質為本的製茶」，把曖曖內含光茶文化精神發揚至國際。

抹茶卷每日限定，要吃可要趁早呢。

除了宇治總店外，在京都市唯一一間提供用餐空間的直營店─西洞院店茶房「元庵」，鄰近世界遺產二条城。以賣店與茶屋方式經營，前半部販售著丸久小山園的眾多茶品、茶菓子。後半部則是茶屋，以實際茶品佐茶點方式，讓客人能親自用味蕾感受茶與點心之間的曼妙滋味。最讓人驚艷是以自家抹茶做成的抹茶卷，淡綠色海綿蛋糕內裹著濃綠色的抹茶，抹茶特有的苦滋味與綿密蛋糕間的微甜化成味蕾的新口感，再佐以抹茶、煎茶、焙茶等精緻茶品，又能刷去口中苦味，讓人齒頰留香。少少只有 13 個位置，就著寧靜庭院造景，讓人能靜心感受茶的美好滋味。

內用區域就正對著小巧的庭院。

在一口茶的口氣生香當中，感受著這個 50 年間，在日本全國品茶評論會的農林水產大臣獎榮獲 21 次第一名殊榮的茶品牌，如何能這麼低調且雋永地維持品質並讓人深深佩服著。

店內也設有精選的茶壺、茶杯、茶具等商品販售。

更有抹茶與菓子的組合，細細品味京都人享受至極的抹茶文化。

丸久小山園西洞院店・茶房「元庵」

小山園的茶屋開設在傳統京町家之內。

地址: 京都市中京區西洞院通御池下ル西側

電話:+81-75-223-0909(日文)

網址: http://www.marukyu-koyamaen.co.jp/motoan.html

營業: 商品區 9:30∼18:00、茶房 10:30∼L.O17:00(週三公休，1/1-3 公休)

價位: 抹茶卷組合 1,200 円 (含抹茶卷與 1 杯茶飲)、抹茶「雅之院」與和菓子 1,100 円組合 (均含稅)

注意: 抹茶捲為西洞院限定商品。座位 13 席，分西式桌椅 10 席、茶房榻榻米 3 席

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

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